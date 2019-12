Kryptobørs-investorer vil grave opp liket av avdød grunnlegger

Det er snart et år siden den kanadiske kryptobørsen QuadrigaCX annonserte at deres tretti år gamle grunnlegger og administrerende direktør, Gerald Cotten, en måned tidligere hadde dødd av komplikasjoner med Crohns sykdom – en betennelsessykdom i mage-tarmkanalen som sjelden er dødelig.

Med Cotten forsvant visstnok også passordet til lommeboka der omtrent 1,2 milliarder av 76 000 kunders verdier befant seg.

Nå har advokatene som representerer Quadriga-kundene i et brev til det kanadiske politiet bedt om at Cottens lik graves opp, og at det gjennomføres en obduksjon, melder The New York Times.

Allerede da dødsfallet ble kjent begynte flere å spekulere i om dette var en såkalt «exit scam».

«Exit scam» er en type svindel hvor en kryptovaluta-aktør ikke lenger gjennomfører ordre, men fortsetter å motta betaling. Til slutt legges virksomheten gjerne ned – eller eventuelt selges – hvorpå bakmennene stikker av med en pen fortjeneste på bekostning av brukerne.

I ettertid har det blitt sådd enda mer tvil rundt dødsfallet, etter at en granskning skal ha avslørt at Cotten videreførte store deler av selskapets verdier til egne private kontoer, og brukte mye av det på seg selv og kona.

I brevet til politiet skriver advokatene at det på grunn av de tvilsomme omstendighetene rundt Cottens dødsfall er nødvendig å bekrefte både avdødes identitet og dødsårsak.

Det er «behov for sikkerhet rundt spørsmålet om hvorvidt Cotten faktisk er død», står det i brevet.