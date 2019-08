Ny rapport: Krypto-svindlere har stukket av med over 38 milliarder kroner bare i år

De økonomiske tapene knyttet til kryptovaluta-relatert kriminalitet er i ferd med å nå nye høyder, og nå foreligger det en ny rapport som gir en god indikasjon på akkurat hvor stort omfanget er. Det melder blant andre The Next Web.

Rapporten er utarbeidet av selskapet CipherTrace, som spesialiserer seg på sikkerhetsløsninger rundt kryptovaluta.

38 milliarder kroner

Ifølge tallene som CipherTrace sitter på stjal tyver og svindlere kryptovaluta verdt 4,26 milliarder dollar, cirka 38 milliarder kroner, fra børser, investorer og brukere i løpet av årets første seks måneder.

Innsidetyver skal ha stått for den klart største delen av krypto-tyveriene i første halvdel av 2019, og et annet hovedfunn er at 2019 ser ut til å bli det store «exit scam»-året når det gjelder kryptosvindel.

«Exit scam» er en type svindel hvor en kryptovaluta-aktør ikke lenger gjennomfører ordre, men fortsetter å motta betaling. Til slutt legges virksomheten gjerne ned – eller eventuelt selges – hvorpå bakmennene stikker av med en pen fortjeneste på bekostning av brukerne.

Også her i Norge har «exit scam»-fenomenet blitt aktuelt nylig. Som Dagens Næringsliv meldte for noen dager siden har det begynt å bygge seg opp frykt for denne type svindel blant kunder av kryptobørsen Bitcoins Norge, etter at børsen tvangssolgte beholdningen deres og har etterlatt mange kunder med store tap.

Kostbart pyramidespill

CipherTrace mistenker ellers kryptobørsen Quadriga CX for å ha vært skyldige i denne type svindel. Quadriga CX-saken, som digi.no meldte om i februar, innebar at rundt 1,2 milliarder kroner gikk tapt etter at grunnleggeren av børsen, som angivelig satt på det eneste passordet, plutselig døde.

Ifølge sikkerhetsselskapet har det dukket opp rettsopplysninger som viser at grunnleggeren av børsen var delaktig i svindelaktig adferd med kundenes midler for å berike seg selv og kjæresten.

En annen stor sak som nevnes i rapporten er den sørkoreanske kryptolommebok- og børsen PlusToken, hvor 2,9 milliarder dollar – cirka 25 milliarder kroner – i innskudd har gått tapt etter at kinesisk politi avdekket det som tilsynelatende var et pyramidespill satt opp av børsen.

For flere funn og detaljer kan du lese rapporten i sin helhet.

