Kun én nettlesermotor tillates i Windows 10 S

Microsofts nye operativsystem for blant annet skoler, Windows 10 S, har en del begrensninger sammenlignet med andre versjoner av Windows 10. Blant annet er det kun mulig å installere programvare via Windows Store. Dette begrenser utvalget, men siden det er mulig å distribuere også vanlig Windows-programvare via Windows Store, kan dette fort endre seg dersom etterspørselen er tilstede.

Men da Microsoft avduket Windows 10 S for en ukes tid siden, var det mange som reagerte på at det ikke er mulig å velge en annen nettleser i systemet enn innebygde Edge. Også standard søkemotor er mer eller mindre låst til Microsofts.

Kun EdgeHTML og Chakra

Likevel skulle man tro at det ville være mulig å installere konkurrerende nettlesere som Chrome, Firefox eller Opera, dersom disse blir tilbudt gjennom Windows Store. Eventuelt andre nettlesere basert på samme teknologier.

Men dette viser seg nå ikke å være tilfellet. Ifølge ZDNet står det nemlig i Microsofts nylig oppdaterte retningslinjer for Windows Store at applikasjoner som kan vise webinnhold, må bruke de passende HTML- og JavaScript-motorene som tilbys av Windows Platform.

Det betyr at eventuelle alternative nettleseres som tilbys til Windows 10 S, vil måtte baseres på EdgeHTML og Chakra.

Det er derfor lite sannsynlig at noen av de mest kjente nettleserne vil bli tilgjengelige for Windows 10 S.

Sikkerhet

Microsoft oppgir at dette er gjort av sikkerhetsårsaker.

Desktop-nettlesere som installeres fra Windows Store er ikke sikret som standard. De er kun sikre dersom de, som Edge, er virkelige UWP-apper (Universal Windows Platform, journ. anm.), slik at de kjøres i en sikkerhetssandkasse og at de ikke har tilgang til det generelle systemet. Konverterte apper har i stedet noen komponenter som er virtualisert (slik som registeret eller filsystem-omdirigering), men bortsett fra det har de «runFullThrust»-muligheter, slik at de kan gå ut av sandkassen og utføre operasjoner som er ondsinnede, opplyser en talsperson for Microsoft til ZDNet.

Vedkommende peker på at kunder som ikke er fornøyde med dette, når som helst kan oppgradere til Windows 10 Pro. Mot betaling, vel å merke.

Nå er det selvfølgelig ikke slik at dette er noe Microsoft er helt alene om.

Chrome OS og iOS

Brukere av Googles Chrome OS, som Windows 10 S framstår som en utfordrer til, kan heller ikke installere andre nettlesere. For der var den opprinnelige tanken at Chrome skulle framstå som selve operativsystemet (selv om det er en Linux-installasjon som ligger under) og alle applikasjoner skulle være webbaserte og kjøres i nettleseren.

Dette har blitt endret i og med at det nå er mulig å kjøre mange Android-apper på en rekke Chrome OS-baserte enheter. Men det er uklart om nettlesere som Firefox Mobile er blant disse appene.

Heller ikke i iOS tillates det nettlesere som ikke er basert på den innebygde WebKit-motoren. Men iOS-markedet er så stort at både Google, Mozilla og Opera tilbyr sine nettlesere der, men da altså med Apples motor.

