Kunder hos en av verdens største kryptobørser har fått frastjålet pengene sine – norske kontoer fryst

Coinbase, en av de største kryptovaluta-børsene i verden målt i antall brukere, opplever nå at mange av kundene har fått kontoene sine tappet for midler. Det var den amerikanske kanalen CNBC som var først ute med å rapportere nyheten.

Saken ble kjent etter at brukere av tjenesten i USA opplevde at kontoene deres hadde blitt tømt, i mange tilfeller for store summer.

CNBCs egne undersøkelser avdekket at flere tusen klager har blitt sendt inn til Coinbase den siste tiden.

Mistet 1,5 millioner kroner

En av kundene som nyhetskanalen var i kontakt med hevdet at kryptovaluta for 168.000 dollar, cirka 1,5 millioner kroner, hadde forduftet etter at hackere tok over kontoen.

Coinbase selv hevdet at sikkerheten til plattformen ikke er blitt kompromittert, og at angriperne derimot har benyttet seg av andre metoder. Dette kom frem i en e-post med et nedslående budskap som Coinbase nylig sendte til en kunde som fikk frastjålet en større sum kryptovaluta.

– Siden dette angrepet ikke var resultatet av et brudd på Coinbase sin sikkerhet eller våre systemer, kan vi ikke kompensere deg for dette tapet. Dette angrepet var bare mulig fordi angriperen allerede hadde tilgang til e-postkontoen din og tilgang til totrinnsautentiseringskodene før de forsøkte å få tilgang til Coinbase-kontoen din, heter det i e-posten.

Selskapet hevder angriperne skaffet seg tilgang til kodene som ble brukt til totrinnsverifiseringen ved at de hadde tilgang til telefonnummeret via såkalt SIM-bytte.

Kryptobørsens manglende evne til å tilbakeføre midlene til brukerne har fått mange av kundene til å reagere kraftig. Det som gjør saken enda verre er at mange av kundene skal ha rapportert om mangelfull kundestøtte og respons fra tjenesten selv.

Norske kunder opplever fryst konto

En konsekvens av saken ser ut til å være midlertidig frysing av kontoene, også for norske brukere. En av digi.no sine lesere videresendte en e-post han mottok fra Coinbase, hvor han fikk vite at det ikke vil være mulig å foreta nye transaksjoner med kontoen de neste 1-3 månedene – med unntak av rene uttak.

Som årsak til den midlertidige frysingen av kontoen opplyste tjenesten at de er i ferd med å gjennomgå samtlige av plattformens kontoer for å forsikre seg om at de opererer i henhold til gjeldende finansreguleringer. Ingen former for hacking eller andre sikkerhetsbrudd ble nevnt i e-posten.

Utover e-poster sendt til brukere har Coinbase hittil vært temmelig tause om saken, og det finnes i skrivende stund ingen offisielle uttalelser om saken, verken på selskapets flere Twitter-kontoer eller på tjenestens nettsider.

Coinbase er den største kryptovalutabørsen i USA, med et daglig handelsvolum på cirka 3,5 milliarder dollar. Den ruver med dette volumet også høyt på listen over de største børsene i verden, som man kan se av statistikken hos Coinmarketcap.