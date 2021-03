Nå er det slutt for iMac Pro

iMac Pro var en gang den aller kraftigste maskinen Apple hadde i sin portefølje av PC-er, men nå har maskinen kommet ved veis ende. Det rapporterer blant andre 9to5mac.

På Apple-butikken kan man nå lese at iMac Pro kun blir å få tak i «så lenge beholdningen rekker», som altså betyr at det er slutt for maskinen straks lagerbeholdningen er solgt ut.

Kun basisutgaven tilgjengelig

Modellen som fremdeles er tilgjengelig i skrivende stund er basisutgaven med 10-kjernersprosessoren Intel Xeon W. De heftigere versjonene med 14- og 18-kjernersprosessorer er allerede fjernet fra Apple-butikken.

Apple har ikke formelt kunngjort avslutningen av salget, men bekreftet det overfor blant andre Engadget. Selskapet sa til nettstedet at brukere som har behov for mye kraft bør velge den oppdaterte 27-tommersutgaven av iMac, som ble lansert i fjor sommer, eller eventuelt den nye Mac Pro-maskinen.

iMac Pro ble lansert i 2017 og kom blant annet med Retina 5K-skjerm og Radeon Pro Vega-grafikkort med opptil 16 GB HBM2-minne. Samlet ytelse var ifølge Apple opptil 11 teraflops. Basisutgaven som fremdeles ligger i Apple-butikken har en pris på 61 000 kroner.

Nye iMac-er trolig ikke langt unna

Som 9to5mac peker på er det uvisst akkurat hvor godt iMac Pro faktisk har solgt, og hvorvidt det er lave salgstall som er grunnen til at salget avsluttes. Én grunn kan være at Apple, ifølge ryktene, snart skal lansere en helt ny iMac-linje som byr på neste generasjonen av selskapets egendesignede prosessorbrikker.

Som digi.no meldte på tampen av fjoråret er kraftigere Apple-prosessorer med langt flere kjerner trolig underveis, ifølge Bloomberg, noe som i så fall stemmer godt med ryktene om at nye iMac-maskiner er på vei. Hittil er det kun MacBook Pro, MacBook Air og Mac Mini som har blitt utstyrt med de nye systembrikkene til Apple.

De nye versjonene av 21,5- og 27-tommersversjonene av iMac som sannsynligvis skal slippes senere i år vil trolig også by på nytt design, som TechCrunch skriver.