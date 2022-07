SpaceX' satellittbaserte internettløsning Starlink gir allerede brukere muligheten til å koble seg på nettet fra nær sagt hvor som helst. For å gjøre løsningen virkelig mobil, må Starlink imidlertid også kunne brukes «i fart», og på det feltet har det nå skjedd et stort fremskritt.

Starlink fikk nylig offisiell godkjennelse til å plassere terminalene sine i kjøretøyer som biler, båter og fly. Godkjennelsen kom fra det amerikanske byrået FCC, som regulerer kommunikasjonsteknologi i landet.

ESIM-stasjoner

Godkjennelsen gjelder for alle amerikanske territorier og internasjonalt farvann over hele verden. Formodentlig må tilsvarende godkjennelser også på plass i øvrige regioner hvor Starlink er aktiv, men det er nok sannsynlig at andre myndigheter vil følge FCCs avgjørelse.

Det var i mars i fjor at SpaceX sendte inn søknaden om tillatelse til å levere såkalte ESIM-stasjoner (Earth Station In Motion), som ledd i sin Starlink-satsing. ESIM er en form for bakkestasjoner som ligner på de SpaceX allerede tilbyr til kunder, men som er designet spesifikt for kjøretøy i bevegelse.

I søknaden sin pekte selskapet peker på at den globale etterspørselen etter nettilgang med høy kapasitet er større enn noensinne og at den nye søknaden er det neste logiske skrittet for å møte behovet.

– I tillegg interagerer forbrukere med bredbåndsplattformer på stadig flere ulike måter. Brukere er ikke lenger villige til å gå glipp av forbindelse mens de er på farten, enten man kjører en lastebil på tvers av landet, fører et lasteskip fra Europa til USA eller reiser innenlands eller utenlands med fly, het det i søknadsdokumentet.

Løsningen er i utgangspunktet tiltenkt større kjøretøy og farkoster, og ikke vanlige personbiler i første omgang, noe Elon Musk selv gjorde klart etter at nyheten om det nye søknaden ble kjent.

Jobber med å få løsningen på plass

– Vi kobler ikke Tesla-biler til Starlink, siden våre terminaler er altfor store. Dette er for fly, skip, store lastebiler og campingbiler, svarte Musk i en Twitter-melding i mars i fjor.

Starlink har ennå ikke ESIM-terminalene klare, og det er uvisst når dette vil skje. Selskapet fikk nylig på plass en ny «portabilitetsfunksjon» som gjør det mulig å flytte terminalen til andre steder enn kundens registrerte adresse. Det opplyses imidlertid på støttesidene at Starlink ennå ikke har støtte for bruk mens terminalen er i bevegelse.

– Våre team jobber aktivt med å gjøre det mulig å bruke Starlink på kjøretøy i bevegelse (for eksempel biler, campingbiler, båter), men Starlink er ennå ikke konfigurert til å bli brukt på denne måten på en trygg måte, heter det på støttesidene.

Selskapet påpeker at det å benytte portabilitetsfunksjonen vil påvirke stabiliteten og ytelsen til Starlink, sammenlignet med det å bruke tjenesten på den registrerte adressen, og det samme vil nok være tilfellet når man bruker Starlink i bevegelse.

Starlink har ennå ikke fått en spesifikk lanseringsdato i Norge. Det interaktive dekningskartet, som man finner på denne siden, viser imidlertid at Starlink ventes å være tilgjengelig for norske brukere i løpet av det første kvartalet neste år – altså innen utgangen av mars måned.