Lagarhus trekker Kickstarter-kampanje for eGPU-løsning

Tobias Lagarhus (21) og selskapet Lagarhus Products trekker Kickstarter-kampanjen for eGPU-dokkingstasjonen Blackbeast Pro.

Kanselleringen av kampanjen kommer i etterkant av beskyldninger om bedrageri og lisensbrudd (for abonnenter), og kritikk for å holde tilbake spesifikasjoner om komponenter og hvordan produktet fungerer.

Må holde detaljene skjult

– I etterpåklokskapens lys må vi konkludere med at vi skulle vært nærmere en produksjonsklar versjon av Blackbeast Pro før vi gjorde designet og funksjonene til vårt produkt offentlig, skriver Lagarhus Products i en kunngjøring på Kickstarter.

De skriver videre at de burde ha valgt mer tradisjonelle finansieringsmetoder enn Kickstarter, for å unngå diskusjoner om å avsløre tekniske spesifikasjoner.

– Det er et faktum at Blackbeast Pro er designet av et lite selskap med utilstrekkelige økonomiske ressurser til å registrere patenter for produktet vårt, eller til å beskytte slike patenter i retten hvis de blir brutt, skriver de i kunngjøringen.

Dette poenget trakk også Tobias Lagarhus frem i sitt tilsvar til Digi.no tidligere i måneden:

«Vi har konsultert juridisk ekspertise på området, og også hatt god dialog med andre grundere. Svaret er ganske entydig: Patenter er dyrt, meget tids- og arbeidskrevende og – viktigst – små oppstartsfirmaer har liten eller ingen mulighet til å forsvare sine patenter, verken tidsmessig, ressursmessig eller finansielt. Rådet blir tydelig: Hold detaljene tett til brystet, bruk fordelen av at du er liten og hurtig, og behold forspranget du har så lenge som mulig til å få, og beholde, dette forspranget på de større og etablerte.»

Nådde over en million

Selskapet skriver at de skal fortsette å utvikle produktet, og relansere ved et senere tidspunkt når de har et ferdig produkt å presentere.

Tobias Lagarhus sa til Digi.no tidligere denne måneden at de lå godt an til å være klare for utsendelse av produktet i juni i år. Selskapet skriver imidlertid ingenting om nytt lanseringstidspunkt.

Kickstarter-kampanjen, som hadde mål om å samle inn 250 000 kroner, rakk å komme over en million kroner i støtte fra 350 personer. Imidlertid skal 31 personer ha trukket sin støtte siden søndag, ifølge en av kommentatorene i forumet eGPU.io, som mener antallet var oppe i 381.

Kampanjen har blitt trukket på et tidlig nok tidspunkt til at ingen av de som har gitt støtte taper pengene sine.