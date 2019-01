Lagmannsretten gir Økokrim medhold i beslaget av popcorn-time.no

Borgarting lagmannsrett har gitt Økokrim medhold i inndragelsen av domenet popcorn-time.no, på grunn av «straffbar medvirkning til ulovlig tilgjengeliggjøring [av materiale] som er beskyttet av opphavsretten»

Advokat Ola Tellesbø, som representerer domeneeieren, mener lagmannsretten har begått flere kardinaltabber i sine vurderinger, og forventer en anke til Høyesterett.

–Ikke fremlagt bevis

Popcorn-time.no var en slags guide til fildelingstjenesten Popcorn Time, som blant annet beskrev hva tjenesten går ut på, og viste til kloner av tjenesten.

Domenet ble først beslaglagt av Økokrim 7. mars 2016.

I den ferske dommen står det:

«Medvirkningen har etter flertallets syn økt bruken av Popcorn Time og tilgjengeligheten til det opphavsbeskyttede materialet i tredjepartskatalogene. Opprettelsen av «popcorn-time.no» og vedlikeholdet av siden har ved dette forsterket virkningen av opplasternes ulovlige tilgjengeliggjøring.»

Tellesbø påpeker at det ikke er fremlagt noe bevis for at nettsiden på noen måte har økt bruken av Popcorn time.

Advokat Ola Tellesbø mener saken er prinsipielt svært viktig, og tror den kommer til å ankes videre til Høyesterett. Bilde: MdG

– Hvordan kan medvirkningen ved hjelp av nettsiden ha økt noe som helst bruk dersom det ikke er bevist at siden har vært besøkt, spør han.

– Og hvordan har nettsiden «forsterket virkningen av opplasternes ulovlig tilgjengeligjøring»? Det står ingen steder.

Avsagt under dissens

– Lagmannsretten holder et lite nettsted, som det er usikkert om noen har brukt, indirekte ansvarlig – medvirkningsansvarlig – for alle opphavsrettsbruddene som foregår på Internett. Uten å klargjøre årsakssammenhengen, sier Tellesbø.

To fagdommere og fem meddommere har denne gangen behandlet saken, hvor to av meddommerne tok dissens.

Tellesbø tror dommen ville sett annerledes ut hvis de hadde fått gehør for å få sakkyndige meddommere.

I dommen skriver mindretallet:

«Et medvirkningsansvar for opphavsrettskrenkelser bør etter mindretallets syn forbeholdes de klare tilfellene, der handlingens straffverdighet er på det rene.

Mindretallet viser til at det også i liten grad er ført bevis for hvilke konkrete virkninger opprettelsen og vedlikeholdet av siden «popcorn-time.no» har hatt. En mulig forsterket virkning av hovedgjerningen kan ikke være tilstrekkelig til å konstatere medvirkningsansvar.»

Ukjent bakmann

Ingen har klart å finne ut av hvem som sto bak innholdet på siden, og saken går dermed mot domeneeier, foreningen Imcasreg8, en forening som er opprettet gjennom Internet Marketing Consults AS. Selskapet har opprettet denne og en rekke foreninger med lignende navn for å registrere domenenavn for sine kunder.

Både Norwegian Unix User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN) har vært støttespillere for forsvaret i saken.

Bjørn Remseth synes det er pussig at nettsiden kan forbys, når ingen (hittil) har reagert på at hele innholdet er publisert i bokform. Bilde: Espen Zachariassen

EFNs pressekontakt Bjørn Remseth er enig med Tellesbø i at saken kanskje ville sett annerledes ut med sakkyndige meddommere.

– Ja, jeg vil tro det.

– Jeg synes resultatet er ulogisk og galt. Jeg synes ikke de vurderingene som ble gjort er rimelige, og det tror jeg fagkyndige meddommere ville sett, sier han.

Utgitt i bokform

For å poengtere utfordringene i ytringsfriheten ga EFN tidligere denne måneden ut det komplette innholdet på popcorn-time.no i bokform.

– Det er en utrolig pussig situasjon at det finnes en fysisk bok som inneholder nøyaktig det samme, og som såvidt vi kan forstå er lov å publisere, mens det finnes en dom på at det ikke er greit å publisere på nett, sier han.

– Så hvis dette får stå er det helt soleklart at det er en innskrenking av ytringsfriheten på internett i forhold til på papir, for identisk innhold. I så fall endrer det rettstilstanden for ytringsfriheten i Norge – og ikke i en god retning.