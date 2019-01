Utgir det beslaglagte nettstedet popcorn-time.no i bokform

Innholdet på det Økokrim-beslaglagte domenet popcorn-time.no har blitt utgitt i bokformat. Boken har fått tittelen «En ulovlig bok?».

Popcorn-time.no var en slags guide til den ulovlige fildelingstjenesten Popcorn Time, som blant annet beskrev hva tjenesten går ut på, og viste til kloner av tjenesten.

Mindre ytringsfrihet på nett

Domenet ble inndratt av Økokrim på grunn av «straffbar medvirkning til ulovlig tilgjengeliggjøring [av materiale] som er beskyttet av opphavsretten».

Nå har Elektronisk Forpost Norge (EFN) utgitt innholdet på nettstedet på papir, for å undersøke hvorvidt ytringsfriheten har lavere beskyttelse på nett enn i bokform.

— For EFN er det kritisk at ytringsfriheten ikke skal ha noen lavere beskyttelse på nettet enn i bokform, skriver organisasjonen i en pressemelding.

EFN mener at man derfor enten må forby utgivelsen av boken, eller tillate publiseringen av nettstedet.

— Vi legger derfor til grunn at det siste alternativet er det eneste som gir mening, skriver de.

Ikke unikt

Boken er på 64 sider, og har forfatternavnet «John Doe», fordi ingen vet hvem som sto bak innholdet på nettsiden.

— Boken er et fengslende arbeid i en sjanger vi heldigvis ikke ser så mange utgivelser innen, nemlig «websider som blir tatt av nettet og utgitt i bokform for å vise hvor tullete politiets rutiner for sensur av nettsider er», uttaler EFNs pressekontakt og tidligere leder Bjørn Remseth i pressemeldingen.

EFNs pressekontakt Bjørn Remseth påpeker at det ikke er første gang innholdet på et nettsted utgis i bokformat for å utfordre lovverk. Bilde: Espen Zachariassen

Han påpeker imidlertid at utgivelsen ikke er helt unik.

I 1995 ble nemlig kildekoden til krypteringsprogrammet «Pretty Good Privacy» utgitt i bokform av den amerikanske forfatteren Phillip Zimmermann. Da krypteringsprogrammet fant veien ut av USA, ble Zimmermann etterforsket for eksport av krigsmateriell uten lisens.

Krypteringsnøkler på mer enn 40 bits ble nemlig ansett som krigsmateriell, og Zimmermanns program brukte utelukkende nøkler med over 128 bits.

Eksport av bøker blir derimot beskyttet av USAs lov om ytringsfrihet.

I ettertid har imidlertid to rettsinstanser avgjort at også kildekode for krypteringsprogramvare er beskyttet av loven om ytringsfrihet.

Møtes igjen i lagmannsretten

Økokrim beslagla domenet popcorn-time.no 7. mars 2016. Det ble altså aldri funnet ut av hvem som sto bak nettsiden, og saken gikk dermed mot domeneeier, foreningen Imcasreg8.

Bruksretten til domenet ble deretter inndratt, og Imcasreg8, Norsk Unix User Group (NUUG) og EFN møtte Økokrim i Follo tingrett for å avgjøre om det var grunnlag for inndragelsen.

Follo tingrett ga Økokrim medhold, men Imcasreg8, NUUG og EFN anket saken til Borgarting lagmannsrett, som opphevet tingrettens avgjørelse og sendte saken tilbake til tingretten.

Follo tingrett ga imidlertid Økokrim medhold også i andre runde, og saken ble nok en gang anket. Partene møtes igjen for ankerunde i Borgarting lagmannsrett 8. januar.

— EFN mener at det ikke er kriminell medvirkning å beskrive og skrive nyheter om Popcorn Time-varianter, ikke ulikt at det ikke er kriminell medvirkning å beskrive og skrive nyheter om for eksempel mord, slik både krimforfattere og aviser gjør i dag, skriver organisasjonen i pressemeldingen.