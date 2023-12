Ledelsen i Helse Midt-Norge vil ikke utsette Helseplattformen

Ledelsen i Helse Midt-Norge anbefaler at styret skal overkjøre ønsket fra egne sykehus – og vil fortsette innføringen av Helseplattformen.

Styret i Helse Midt-Norge skal behandle saken onsdag. I innstillingen står det at «en utsettelse av innføringen av Helseplattformen i to år vil ha store konsekvenser for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge», skriver Adresseavisen.

Det står videre at «styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør iverksette tiltak som skal legge til rette for å opprettholde opprinnelig innføringsplan med mulige tilpasninger, samtidig som pasientsikkerheten ivaretas».

Helseplattformen er planlagt innført ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal 27. april neste år. En utsettelse av innføringen kan ende med å koste i underkant av en milliard kroner.

Styret ønsker ikke å innføre Helseplattformen

Torsdag ble det kjent at styret i Helse Møre og Romsdal ikke ønsker ikke å innføre Helseplattformen etter planen, noe Legeforeningen har støttet.

Årsaken er alle feil og mangler ved systemet som allerede er innført ved St. Olavs hospital i Trondheim – og at de selv starter innflytting til nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal i mars, skriver NRK.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Etter at Helseplattformen ble innført i ved St. Olavs hospital i Trondheim i november i fjor, har det vært store problemer knyttet til systemet. Blant annet har flere hundre henvisninger fra fastleger til ulike enheter i Trondheim ikke blitt fanget opp.

– Skyver pasientsikkerhet til siden

– Det er klart at administrerende direktør i Helse Midt overkjører styret og direktøren i Helse Møre og Romsdal. Det er veldig spesielt all den tid argumentasjonen primært har handlet pasientsikkerhet, skriver Georg Johnsen, hovedtillitsvalgt for overlegene ved sykehuset i Molde, i en kommentar til Romsdals Budstikke.

Han sier det er gjort en grundig jobb av ledere og tillitsvalgte.

– Det tar åpenbart ikke Helse Midt-Norge inn over seg og skyver pasientsikkerhet til siden, skriver Johnsen.