Det statlige nyhetsbyrået Tass skriver at Ilja Satsjkov hadde overlevert hemmelige dokumenter til utenlandske spioner. 37-åringen avviser påstandene om at han har gjort noe galt.

Angivelig skal Satsjkov ha gitt amerikanske myndigheter informasjon om Fancy Bear-operasjonen som forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Satsjkov var en av grunnleggerne av Group-IB, et av Russlands mest framtredende selskaper på cybersikkerhet. Selskapets russiske virksomhet ble solgt til lokalt ansatte i april i år. Det er nå omdøpt til F.A.C.C.T. Group-IB har hovedkontor i Singapore.

37-åringen ble pågrepet av sikkerhetstjenesten FSB i september 2021. Hans tidligere kolleger i Group-IB sier at hans advokater vil anke fengslingen. De ber samtidig president Vladimir Putin om å gripe inn for å omgjøre dommen. I en pressemelding skriver selskapet at Satsjkov har blitt nektet muligheten til en upartisk rettssak.

Da Satsjkov ble pågrepet, var Group-IB opptatt av å granske kriminalitet i teknologisektoren og bedrageri på nettet. Også russiske forhold ble ettergått.

Selskapet hadde en global kundeliste som inkluderte banker, energiselskaper, telekomselskaper og Interpol.

Et års tid før pågripelsen utfordret Satsjkov åpenlyst russiske myndigheter og kritiserte dem for å la en framtredende russisk hacker for holde på uten innblanding. Han kritiserte også utnevnelsen av en person han omtalte som en tidligere spion, til å lede et byrå som førte kontroll med eksport av høyteknologiske produkter.