Lederen av denne Bitcoin-konkurrenten har nå blitt arrestert – anklages for svindel i milliardklassen

Kryptovaluta har fremdeles et frynsete omdømme i en del kretser, og nå har vi nok en sak som kan bidra til å kaste bensin på bålet til skeptikerne. Blant andre Reuters melder nå at amerikanske myndigheter har gått til aksjon mot en av de mange Bitcoin-konkurrentene.

Lederen av den digitale valutaen OneCoin, Konstantin Ignatov, ble nemlig nylig arrestert i Los Angeles onsdag forrige uke for det myndighetene mener er ren svindel av kundene.

– Basert på løgn og bedrag

Ifølge påtalemyndighetene har bakmennene bak OneCoin skapt et kryptovaluta-selskap verdt milliarder av dollar basert på løgn og bedrag.

– De lovet stor avkastning og minimalt med risiko, men dette selskapet var et pyramidespill basert på villedning. Investorer ble ofre mens de tiltalte ble rike, heter det i pressemeldingen fra det amerikanske justisdepartementet.

Ifølge det amerikanske justisdepartemanetet viser data innhentet i etterforskningen at OneCoin genererte 3,35 milliarder euro i omsetning og 2,2 milliarder euro i overskudd bare fra fjerde kvartal 2014 til tredje kvartal 2016.

Konstantin Ignatov risikerer en maksimumstraff på 20 i fengsel. Det samme gjør grunnleggeren av OneCoin, søsteren Ruja Ignatov, som ennå er på frifot.

Mange nordmenn

OneCoin har hovedkvarter i Bulgaria og ble startet opp i 2014. I flere land har valutaen allerede blitt erklært som ulovlig pyramidespill, mens andre land simpelthen har advart folk mot å investere penger i konseptet.

Mange nordmenn har investert i OneCoin. Som E24 rapporterte allerede i 2017 skal OneCoin selv ha opplyst at den norske medlemsmassen teller rundt 5000 personer, men i et brev til Lotteritilsynet uttalte OneCoins norske advokat at de ikke har noe aktivitet i Norge.

Som E24 meldte i desember i fjor har Lotteritilsynet allerede fastslått at OneCoin har en pyramidelignende struktur siden selskapet frister sine medlemmer med mulighet til å tjene penger på å verve nye deltagere – og mer penger når de nye deltagerne igjen verver nye.

Dette er imidlertid bare definert som ulovlig virksomhet dersom mesteparten av inntektene stammer fra medlemsverving, noe Lotteritilsynet ha bedt om dokumentasjon på fra OneCoin.

Les også: Kryptovaluta verdt over én milliard kroner gikk tapt »