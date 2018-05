Lefdal Mine Datacenter kjører inn to-tre 40-fots kontainere hver uke

LEFDAL (digi.no): Et førtitalls mennesker er i arbeid i det som tidligere var en olivingruve i Lefdal, en liten bygd mellom tettstedene Måløy og Nordfjordeid. Det er elektrikere, industrirørleggere, stålarbeidere i tillegg til Lefdal Mine Datacenters egne rundt ti ansatte. Det rigges til enorme stålstativer i gruvegangene der det blir plass til nye kontainere med datainnhold. Her kjøres det på for fullt videre, og det installeres om lag 10 MW IT-kapasitet i løpet av sommeren. Det gir arbeid for fire lokale elektroselskap, industrirørleggere, stålprodusent og transportselskap.