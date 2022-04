I over 90 år har Lego laget byggeklosser til barn. Nå går de sammen med Epic Games for å bygge «et barnevennlig metavers for barn i alle aldre».

Epic Games er ikke noen ferskinger på metavers-scenen og skrapte i fjor sammen én milliard dollar til sin satsing på metavers-teknologi.

Nå har de fått med seg Lego på laget og setter av et digitalt hjørne til «et sted barna kan leke i metaverset».

– Den familievennlige digitale opplevelsen skal gi barn tilgang til verktøy som vil gjøre dem i stand til å bli selvsikre skapere og gi fantastiske lekemuligheter på et trygt og positivt sted, skriver selskapene i en felles pressemelding.

Metaverset kommer til å endre måten vi møtes, jobber, leker og lærer på, mener Lego.

– Vi har et ansvar for å sikre at digital lek er trygg, inspirerende og nyttig for alle, sier Niels B. Christiansen, administrerende direktør i Lego-gruppen, i pressemeldingen.

Metavers-trend

Store teknologi- og underholdningsselskaper ser ut til å stå i kø for å lokke deg til Metaverset. Facebook gikk hardt ut og skiftet navn til Meta da de lanserte sin visjon for metaverset og fristet Europa med 10.000 nye europeiske arbeidsplasser.

Enkelt forklart er metaverser digitale universer du kan besøke gjennom 3D-brille-teknologi. I motsetning til tradisjonelle 2D-skjermer, skal de gi en mer oppslukende opplevelse og følelsen av at det faktisk er du som beveger deg rundt i den digitale verdenen.

Én av fire vil besøke et metavers daglig

Gartner anslår at innen 2026 kommer én av fire av oss til å oppholde oss minst én time i et metavers hver dag, om det er for å jobbe, ha teams-møter, studere, shoppe eller henge på sosiale medier.

Investorenes vilje til å legge penger i metavers-tomter tyder på at mange forventer at metaversene i løpet av få år vil bli en ny og lønnsom økonomi og en like integrert del av livet vårt som e-post og sosiale medier er i dag.

– Den neste generasjonen tek-brukere vil forvente en opplevelse som er tredimensjonal og oppslukende. De vil ikke ta til takke med foreldregenerasjonens 2D-scrolling, sa Janine Yorio, daglig leder i Republic Realm til Wall Street Journal på spørsmål om hvorfor investorer legger igjen millioner av dollar for digitale tomter på metaversplattformer som Sandbox og Decentraland.

Det kan bli en selvoppfyllende profeti. Flere selskaper som retter seg mot barn, bygger nå sine egne metavers-plattformer

Konkurrent til Minecraft og Roblox

Administrerende direktør i Walt Disney Company, Bob Chapek, gikk i fjor høst høyt ut og «ville gjøre historiefortelling uten grenser mulig» i et eget Disney-metavers. Men allerede i 2020 gikk selskapet ut med planer om Fornøyelsespark-metavers, og muligheten for å besøke Disneyland fra din egen stue.

Roblox har blant annet sin egen Metavers-satsing sammen med Nike i Nikeland, som ifølge selskapet skal oppmuntre til bevegelse og lek.

Og nettopp Roblox kan nok vente seg konkurranse fra samarbeidet mellom Epic Games og Lego.

Det er tynt med informasjon om hvordan det nye metaverset vil se ut, og dette er den eneste illustrasjonen selskapene selv velger å promotere nyheten med. Illustrasjon: Lego og Epic Games

Pressemeldingen gir få detaljer om hvordan metaverset skal fungere i praksis. Legos tilnærming til lek som kreativitet og skapervilje går likevel igjen i formuleringene, og det er grunn til å tro at lego-verset nok vil ta inn i seg noe av det samme som har bringer tusenvis av barn til Minecraft hver dag: Muligheten til å bygge opp sine egne verdener.

Trygg lekeplass

Selv om pressemeldingene fra selskapene har sparsomt med informasjon om hvordan metaverset skal se ut, bruker selskapene mye plass på å understreke hvor viktig det er å beskytte «barns rett til et trygt sted å leke» og tilby «alderstilpassede opplevelser».

For å få til det har Epic Games og Lego blitt enige om tre prinsipper: