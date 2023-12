Den nye æraen innen kunstig intelligens (KI) skjøt fart med lanseringen av ChatGPT, og den massive suksessen til OpenAI har gjort andre teknologiaktører ivrige etter å lansere alternative tilnærminger til teknologien.

I det som tilsynelatende er ment som en motvekt til OpenAI og den store plassen selskapet allerede fyller på dette feltet, har det nå blitt dannet en svær KI-allianse bestående av en lang rekke teknologiselskaper.

Viktige aktører

IBM og Facebook-eier Meta har nemlig tatt initiativ til «AI Alliance», en bred allianse som teller over 50 aktører, hvorav mange allerede ligger langt fremme innen KI-forskning.

Blant medlemmene befinner det seg toneangivende aktører som Intel, AMD, Nasa, Oracle, Sony, Dell, Linux Foundation og en rekke forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Formålet med alliansen er å legge til rette for «ansvarlig innovasjon» innen kunstig intelligens og å sikre mangfold, økonomisk konkurransedyktighet, sikkerhet, åpenhet og tillit.

Blant de mer konkrete planene er utvikling av standarder for teknologien og å fremme åpne modeller som kan møte diverse samfunnsmessige utfordringer innen for eksempel klima, utdanning og andre områder.

Alliansen ønsker også å legge til rette for utvikling av ferdigheter innen KI på en global skala og å involvere akademiske miljøer som kan bidra til videreutvikling av teknologien og nye KI-verktøy. I tillegg vil alliansen fungere som en ressurs som kan informere den offentlige diskursen rundt KI-teknologi og hvordan reguleringer bør utformes.

Vil ha frem mangfold

IBM uttaler til avisen Wall Street Journal at noe av tanken bak alliansen er å få frem mangfoldet innen KI-teknologien, i en tid da OpenAI i stor grad har dominert rampelyset.

– For å være ærlig har vi vært lite tilfredse med den generelle debatten og diskusjonen rundt KI det siste året. Vi føler at den ikke har reflektert mangfoldet til økosystemet som har gjort dette KI-øyeblikket mulig, sier sjefen for IBM Research, Darío Gil.

– Dersom du tror at fremtiden innen kunstig intelligens vil bli avgjort av to, tre eller fem institusjoner, tar du feil. Jeg håper dette gir større klarhet og tillit rundt det at åpen innovasjon er den verdenen man bør satse på, la han til.

Som avisen peker på, er mange av alliansens medlemmer selskaper som har utviklet sine egne KI-produkter, men som har problemer med å ta igjen forspranget til OpenAI og hovedinvestoren Microsoft.

Mange av medlemmene er også tilhengere av åpen kildekode, som tilsynelatende er et av satsingsområdene til den nye alliansen. OpenAI, til tross for navnet, opererer som kjent ikke med åpen kildekode, men derimot et kommersialisert produkt.