Lekket data fra Tesla-fabrikken: Nå er han dømt

Tesla vant torsdag søksmålet de har hatt gående siden 2018 mot en tidligere fabrikkansatt ved selskapets Gigafactory i Nevada som skal ha hacket og overført selskapsdata til en tredjepart. Det skriver Reuters.

Ifølge Tesla skal den tidligere fabrikkansatte ha innrømmet å ha skrevet programvaren som gjorde det mulig å hente ut data fra gigantfabrikkens datasystemer.

Den ansatte har på et tidligere tidspunkt søkt varsler-status, etter at han offentliggjorde data som viste en enorm sløsing med råmaterialer i forbindelse med at Tesla skrudde opp produksjonstempoet på Model 3. 40 prosent av råmaterialene skal ha gått til skrap eller resirkulering, ifølge Bloomberg.

Gode bevis

Tingretten i Nevada mener bevisene mot den tidligere fabrikkarbeideren er overbevisende og ubestridte.

Saken har fått massiv oppmerksomhet i amerikanske medier de siste årene. Tesla-sjef Elon Musk skal selv ha vært involvert i saken, og den kontroversielle teknologigründeren skal blant annet ha hentet inn privatetterforskere for å samle bevis mot fabrikkarbeideren.

Privatetterforskerne skal ha blitt instruert av Musk til å hacke den saksøkte ansattes telefon, overvåke meldingene hans og de skal også ha feilinformert lokale myndigheter om en fremtidig terrorhandling som vedkommende skal ha planlagt, skriver The Verge.

Konspiratoriske Musk

Saken gjorde Musk konspiratorisk, skrev Bloomberg i 2018. Tesla-gründeren mente den tidligere fabrikkarbeideren kunne være en del av en operasjon som skulle sørge for at selskapet gikk konkurs, skriver den amerikanske næringslivsavisen.

Nå er fabrikkarbeideren altså dømt for å ha skrevet programvaren som gjorde det mulig å hente ut data fra Tesla-fabrikken.

Tesla har ikke vært fremmed for å saksøke tidligere ansatte.

Senest i fjor sommer ble en tidligere betrodd ansatt anklaget for å ha delt kildekoden til selskapets autopilot med den kinesiske bilstartupen Xiaopeng Motors.

Ifølge den tidligere teslaingeniøren skal vedkommende ha lastet opp 300.000 filer tilhørende selskapets autopilot til nettskyen, men dette skal ikke ha blitt gjort med overlegg, og mannen hevder selv han slettet alle filene før han sluttet i selskapet.

Saksøker i hytt og pine

Det kinesiske bilselskapet har hele tiden nektet for å ha tatt imot filene av den tidligere Tesla-ingeniøren.

Selskapet sier de heller ikke var klar over at mannen hadde anklagene hengende over seg da han begynte hos dem, skrev The Verge i fjor sommer.

Telsa saksøkte også i sommer konkurrenten Rivian for et uspesifisert beløp. Bakgrunnen er at selskapet mener at tidligere Tesla-ansatte har tatt med seg forretningshemmeligheter til sin nye arbeidsgiver.

Tesla hevder at bilprodusenten selv skal ha oppmuntret sine nye ansatte til å dele Teslas forretningshemmeligheter med selskapet.

The Verge omtaler Rivian som verdens «kanskje rikeste elbilprodusent», etter at selskapet har hentet inn over fem milliarder dollar, femti milliarder kroner, i løpet av det siste halvannet året. Amazon-eier Jeff Bezos skal være blant dem som har investert et betydelig beløp i selskapet.

Rivian mener anklagene er grunnløse

Selve stevningen navngir fire tidligere Tesla-medarbeidere som saksøkte i tillegg til Rivian. Bilprodusenten karakteriserer søksmålet som grunnløst.

Rivian er kanskje ikke veldig godt kjent her hjemme, men det er bekreftet at Rivian-bilene vil komme til det norske markedet, skrev TU da de omtalte saken i juni.

Selskapet har 2400 ansatte og skal etter planen begynne å levere elektriske pickuper i begynnelsen av 2021, litt før Tesla kommer på markedet med Cybertruck.

Av 2 400 ansatte har 178 av de ansatte tidligere jobbet for Tesla.