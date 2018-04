Lenovo-sjef går til IBM. – Vi ansetter vår tredje direktør på kort tid

Anders Lersveen, tidligere country manager i Norge og nå SMB & Channel Business Director i Norden for Lenovo, er ansatt som IBMs nye nordiske salgsdirektør for lagring.

– Dette er den tredje direktøren vi ansetter de siste 15 eller 18 månedene, forteller pressetalsmann Otto Backer Solberg til digi.no.

Tidligere har IBM Norge ansatt Anne Sofie Risåsen, som kom fra topplederjobben i Capgemini og har fått ansvaret for konsulentdivisjonen i IBM Norge, samt Hans Henrik Merkcoll – tidligere sjef for HP Enterprise, som nå er leder for IBM Global Technology Services i Norge.

Vi møtte Lersveen i IBMs splitter nye lokaler på Tøyen i Oslo. Han forteller at han begynner i den nye jobben først til sommeren, og at han gleder seg veldig til å starte opp.

Tilbake til «gamle trakter»

IBM er ikke ukjent for Lersveen, som jobbet i IBM fra 2003 – og ble med over til Lenovo da IBM skilte ut PC-virksomheten i 2005. I løpet av årene etter har Lenovo gått fra å ha en markedsandel på under 10 prosent til å bli markedsleder på PC-fronten i Norge. Lenovo og IBM har holdt til i felles lokaler på Mastemyr utenfor Oslo, før IBM flyttet til Tøyen nylig.

– Jeg har vært med fra dag én i Lenovo. Nå så jeg muligheten rundt IBM. Jeg føler at de har gått igjennom en transformasjon, spesielt i Norge, på en imponerende måte. De er mer relevante i markedet, de er innovative og de har ledende teknologi.

– Hvilke erfaringer fra Lenovo tror du at du vil få mest bruk for i din nye jobb hos IBM?

– Det er blant annet erfaring med å jobbe med team, og med folk med ulike erfaringer, ulike nasjoner, ulike kulturer. Erfaringen med den hastigheten som er i PC-verdenen, hvor ting skjer raskt, at man har evnen til å ta de nødvendige grepene og omstille seg hurtig. Det handler også om å være ambisiøs. Lenovo er ambisiøse og har en sterk kultur rundt det å levere, og det er viktig å ha med seg inn i IBM, sier Lersveen.

Mye reisevirksomhet

Ettersom Lersveen får ansvaret for lagring i hele Norden, vil han reise mye mellom de nordiske landene – men kommer til å ha «basen» sin i Oslo.

– Lagring er veldig spennende. Det er ett av IBMs strategiske områder, og et område som går veldig bra, sier Lersveen.

Backer Solberg forteller at IBM har endret seg mye de siste årene. Samspillet mellom de ulike avdelingene i selskapet, og med kundene, har blitt mye viktigere i den senere tid. – Vi begynner å se ting i sammenheng, og ikke bare fokusere på vår egen portefølje – men på hva vi skal løse.

– Lagring er ett av de områdene som har vært med på å dra opp resultatet vårt i fjerde kvartal internasjonalt. Vi hadde en vekst på hele 32 prosent år-over-år. Vi vet at med den dataveksten vi har i markedet, så blir ikke lagring mindre viktig, legger Backer Solberg til.