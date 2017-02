Siste: HPEs toppsjef i Norge har sagt opp - går til IBM

digi.no kan nå avsløre at Hans-Henrik Merckoll har sagt opp stillingen som administrerende direktør i Hewlett Packard Enterprise Norge (HPE).

Det er en svært erfaren bransjeveteran, med et uttalt «hjerte» for HP som forlater dem, til fordel for konkurrenten IBM.

IBM har for øvrig akkurat bestemt seg for å flytte til nye lokaler på Tøyen i Oslo, etter over 30 år ved Rosenholm Campus i Oppegård kommune.

– Jeg er veldig glad for å kunne bekrefte at Hans-Henrik blir ny leder for IBM Global Technology Services i Norge. Det innebærer at han får ansvaret for salg og tjenester knyttet til infrastruktur, datasentre og skytjenester, sier IBM-pressekontakt Otto Backer Solberg til digi.no.

Tradisjonelt er jo IBM en konkurrent. Det gjør valget mitt også litt tøffere

Vanskelig beslutning

Merckoll begynner i den nye stillingen 1. mai. De ansatte i HPE ble informert om at han forlater dem i går, torsdag.

– Dette har vært en vanskelig beslutning. Det har noe å gjøre med at jeg er veldig glad i HP og HPE. Det er ingen endringer der, og vi har veldig god fart og gjør det bra om dagen. Vi har vært gjennom et enormt endringsløp, der vi har splittet ut pc og print, outsourcing- og software-enheten, og fått en tydelig strategi innen hybrid IT med masse kompetanse rundt det, sier han til digi.no.

Han vedgår at han går til et selskap som både er en konkurrent, partner, men også kunde av dem.

– Tradisjonelt er jo IBM en konkurrent. Det gjør valget mitt også litt tøffere, men kanskje da også mer veloverveid. Så opplever jeg ikke at jeg går til en ren konkurrent. Det ville jeg aldri gjort.

Merkcoll kom fra ledergruppen i Evry med ansvar for konsulentvirksomhet da han sommeren 2014 valgte å returnere til Hewlett Packard. Der han også tidligere hadde jobbet.

Egentlig skulle han bli salgsdirektør i HP, men fikk raskt opprykk etter at topplederjobben ble ledig da Anita Krohn Traaseth gikk til Innovasjon Norge.

Siden den gang har HP blitt delt i to selskaper. Etter fisjonen ble Merckoll norgessjef for HP Enterprise, som tilbyr servere og dataromsprodukter, tjenester, konsulentvirksomhet og programvare.

Nå som han forlater HPE har selskapet satt i gang en prosess med å finne hans etterfølger. Inntil videre er Tove Malvik utpekt til fungerende norgessjef. Malvik kommer fra rollen som ansvarlig for service og support.