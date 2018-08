Lenovo slipper syltynn og fjærlett kraftplugg det er trygt å ta med seg på jobb

I en pressemelding har Lenovo nå presentert en ny modell i sin kjente ThinkPad-serie av jobbrettede, bærbare PC-er. Den nye modellen heter ThinkPad P1 og beskrives av produsenten som den tynneste og letteste arbeidsstasjonen de har bygd.

Det som gjør at PC-en kvalifiserer til denne betegnelsen er at den skilter med livvidde på beskjedne 18,4 millimeter og en vekt på 1,7 kilogram – og rommer samtidig potent maskinvare under panseret.

4K-oppløsning

ThinkPad P1 har 15,6-tommers skjerm med full HD-oppløsning på 1920 x 1080 piksler, men for de kravstore kan den utstyres med 4K-oppløsning på 3180 x 2160 piksler.

Maskinen kan utstyres med åttende generasjon Intel Core i7 8850H-prosessor på 2,6 gigahertz, 64 gigabyte minne og NVIDIA Quadro P2000 med 4 gigabyte minne på grafikkfronten. Innen lagring tilbyr de 4 gigabyte NVMe SSD, og batteritiden ligger på 13 timer.

Foto: Lenovo

Militærstandard

Selve innpakkingen skulle det heller ikke være noe å si på.

ThinkPad P1 har et skall av magnesium og karbonfiber og har ifølge Lenovo tålt en rekke militærstandard-tester, noe som skal vitne om hardføre og robuste egenskaper.

Tilkoblinger omfatter to Thunderbolt 3-porter (Type-C), to USB 3.1-porter og HDMI 2.0.

ThinkPad P1 legges ut for salg i USA i slutten av august til en startpris på 1949 dollar.

Det tilsvarer cirka 16 000 kroner, men norsk pris og lanseringsdato er ennå ikke kjent.

