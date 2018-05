LGs nye toppmodell har ekstrem skjerm og tungt fokus på kunstig intelligens

Den sørkoreanske elektronikkgiganten LG har nå avduket sitt nye mobilflaggskip. Det nye vidunderet heter LG G7 Thinq og har ganske så mye å friste med når det gjelder spesifikasjoner.

I likhet med forgjengeren kommer G7 med et knippe avanserte kunstig intelligens-funksjoner, som LG sier er blitt ytterligere forbedret. Dette gjør seg blant annet gjeldende innen fotografering, hvor LGs såkalte «AI Cam»-løsning har fått seg et løft.

AI Cam er teknologi som blant annet setter mobilkameraet i stand til å optimalisere bildene ved hjelp av kunstig intelligens basert på gjenkjenning av motivene i bildene. Denne løsningen opererer nå med 19 ulike optimaliseringsmoduser, opp fra åtte på forgjengeren. AI Cam sørger også for automatisk justering av innstillinger ved fotografering i lav belysning.

Google-assisstent

G7 er også blant de første som kommer med Googles intelligente Lens-funksjonalitet. Denne lar deg bruke mobilkameraet til å skaffe deg informasjon om omgivelsene mens du bruker Googles Assistant-tjeneste.

Om du for eksempel ser et oppslag for en konsert med favorittbandet kan du holde oppe mobilen og trykke et ikon i Assistant-samtalen for å få tilgang til informasjon om bandet, billetter med mer.

LG G7 ThinQ. Foto: LG

Når det gjelder selve maskinvaren er G7 ikke uventet en ganske potent sak.

Solid skjerm

Den skilter med en Snapdragon 845-brikke, 4 eller 6 GB minne og 64 eller 128 GB lagringsplass.

Ellers er det kanskje skjermen som er mest nevneverdig. Den er på 6,1 tommer og byr på en oppløsning på solide 3120 ganger 1440 piksler.

I tillegg har skjermen en lysstyrke på imponerende 1000 nits, som skulle plassere mobilen helt i toppsjiktet på dette punktet. Denne lysstyrken skal gjøre det mulig å enkelt bruke mobilen til og med under direkte sollys. 100 prosent av DCI-P3-fargerommet er også på plass.

Lyd i fokus

Lyd står også i fokus, og i tillegg til skikkelig lydkvalitet via Hi-Fi quad DAC, som man også finner på forgjengeren, har G7 Thinq også såkalt virtuell 3D-lyd (DTS:X). Dette innebærer at lyden fra bestemte objekter gis koordinater i et tredimensjonalt rom rundt lytteposisjonen, for en slags «surround»-effekt.

Hoved- og frontkamera er på henholdsvis 16 og åtte megapiksler, og batteriet er på 3000 milliampertimer- Mobilen skal rulles ut i Sør-Korea i disse dager, og deretter følger europeisk lansering.

Norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent.

