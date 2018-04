Sonys nye toppmodell har 4K-skjerm og unikt kamera

Sonys mobilmodell Xperia XZ Premium er fremdeles blant de ytterst få mobilmodellene på markedet som kan skilte med 4K-oppløsning. Nå har Sony avduket oppfølgeren XZ2 Premium, og den blir ikke noe mindre imponerende – snarere tvert imot.

Xperia XZ2 Premium har en skjerm på 5,8 tommer som rommer 2160 x 3840 piksler, altså full 4K-oppløsning, i tillegg til HDR-teknologi. Dermed snakker vi altså fremdeles om en mobilskjerm få andre kan matche, selv om det riktignok finnes kritikere som vil hevde at denne oppløsningen er noe unødvendig på en mobilskjerm.

Sony Xperia XZ2 Premium. Foto: Sony

Ekstrem lysfølsomhet

Utover dette er det kameraet som er mest nevneverdig på Sonys nye mobil. Xperia XZ2 Premium har et dobbelkamera som fokuserer spesifikt på å oppnå best mulig kvalitet i dårlig lys, ved å la deg stille lysfølsomheten helt opp til ISO 51200 ved stillbilder. I tillegg opererer kameraet med en lysfølsomhet på ISO 12800 ved videoopptak, noe Sony sier er det høyeste nivået i verden.

Dobbeltkameraet består av et sorthvittkamera med en oppløsning på 12 megapiksler som fokuserer på kontrast, og et fargekamera på 19 megapiksler. Detaljer fra begge sensorene behandles av en nyutviklet bildesignalprosessor (ISP), som altså skal gi den høye lysfølsomheten. Frontkameraet er for øvrig på 13 megapiksler.

Som på forgjengeren er kameraet også i stand til opptak i skikkelig sakte film, med opptil hele 960 bilder per sekund. Av øvrige spesifikasjoner kommer Xperia XZ2, i likhet med mange ande toppmodeller, med en Snapdragon 845-brikke under panseret, og den har også respektable 6 GB minne og 64 GB lagringsplass. Batteriet er på 3540 mAh.

Mobilen har Gorilla Glass 5 på begge sider og tålet vann og støv takket være IP68-sertifisering. Den skal lanseres til sommeren, men norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent.

