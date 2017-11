Linux kan bli dominerende i Microsofts nettsky

Nettskykundene til Microsoft velger stadig oftere å kjøre Linux-baserte operativsystemer i virtuelle maskiner i Azure, Microsofts offentlige nettsky. Fortsetter veksten i samme tempo, vil andelen passere 50 prosent innen to år.

Andelen er nå 40 prosent. Dette opplyses i en melding på den britiske Microsoft Developer-kontoen på Twitter, noe ZDNet oppdaget.

Doblet andel på tre år

I oktober 2014 kunngjorde Microsoft-sjef Satya Nadella at Linux-andelen i Azure var på 20 prosent. Det var i denne forbindelse at han første gang kunngjorde at Microsoft elsker Linux.

Siden da har andelen bare vokst. I september 2015 fortalte daværende direktør for utvikleropplevelser hos Microsoft Norge, John Henrik Andersen, at andelen var vokst til over 25 prosent.

I juni i fjor fortalte teknologidirektøren for Azure, Mark Russinovich, at Linux-andelen var på nesten en tredel, altså nærmere 33 prosent. Siden da har andelen vokst med minst 7 prosentpoeng til.

Mesteparten av de resterende, virtuelle maskinene kjører sannsynligvis Windows, men også FreeBSD og OpenBSD støttes offisielt i Azure.

