Lover enda mer fart med oppdatert Firefox

Mozilla kom denne uken med en Firefox 58, den første nye utgaven siden nettleseren ble fullstendig skrevet om med den første Firefox Quantum-utgaven som kom i november.

Noe at det som ble lovet med Firefox Quantum, var betydelig bedre ytelse. Men Mozilla har ikke stoppet der.

Mens vi venter på WebRender

Bedre ytelse er blant de viktigste nyhetene også i Firefox 58, noe som dels skyldes forbedringer i grafikkmotoren. Nettleseren skal nå kunne vise flere bilder per sekund enn tidligere under kjøring av tunge JavaScript. Dette oppnås blant annet ved å bruke en dedikert CPU-tråd til å tegne opp skjermen. I tillegg til høyere bilderate, skal dette også kunne redusere problemet med at grafikkavspillingen hakker.

Dette er likevel bare et mindre skritt på veien. Mozilla holder også på å integrere en helt ny motor for gjengivelse av webinnhold, WebRender, med Firefox Quantum. I stedet for å bruke CPU-en til disse oppgavene, benytter WebRender grafikkprosessoren (GPU-en). Dette vil frigjøre kapasitet i CPU-en som dermed kan brukes til andre oppgaver.

Lasting av websider skal dessuten gå enda litt raskere i den nyeste Firefox-utgaven på grunn av endringer i hvordan nettleseren mellomlagrer og henter fram JavaScript.

Sporingsbeskyttelsen

Mozilla trekker også fram fordelene Tracking Protection-funksjonen i Firefox også har for ytelsen. Stiftelsen hevder at den gjennomsnittlige lastetiden for websider kan reduseres med mer enn 50 prosent, fra 7,3 til 3,2 sekunder, dersom Tracking Protection er aktivert. Detaljer om disse resultatene finnes på denne siden.

Aktører som lever av eller avhenger av slik sporing, og det er mange, kan inntil videre trøste seg med at det foreløpig bare er i Apple Safari at slik sporingsbeskyttelse er aktivert som standard. Men etter hvert som flere opplever at alt går mye fortere når sporingsskriptene blokkeres, vil denne bransjen kunne få et stort problem.

For nettstedene som har slik sporing, kan sporingsbeskyttelsen føre til at de får flere besøkende. Undersøkelser viser at de fleste brukere ikke gidder å vente så lenge som seks sekunder på at en webside skal laste. Da gjør de heller noe annet.

Firefox Screenshots-funksjonen skal ha fått noen mindre forbedringer. Blant annet skal den nå fungere direkte med utklippstavlen til operativsystemet, også i Private Browsing-modus.

Android-versjonen har fått noen egne forbedringer. Det ene er bedre støtte for progressive webapper (PWA), det andre bedre håndtering av bokmerker.

