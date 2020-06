Mac OS blir mer likt IOS – og IOS blir ny. Dette er de største nyhetene fra Apples storlansering

Apples utviklerkonferanse WWDC startet mandag, og for første gang blir konferansen avviklet som en virtuell konferanse – tilgjengelig kun på nettet. Under åpnings-keynoten mandag kveld norsk tid presenterte selskapet en rekke store og små nyheter – blant annet at Apple går bort fra å bruke Intel-prosessorer og i stedet vil bruke sine egenutviklede Arm-baserte Apple-prosessorer i fremtidige Mac-er.

Her er de viktigste av de andre nyhetene fra gårsdagens lansering:

IOS 14: Iphone får nytt brukergrensesnitt og hindrer apper i å spore deg

Mens IOS har sett ganske likt ut i mange år, introduserer Apple med IOS 14 det de påstår er den største oppdateringen av Hjem-skjermene noensinne. I stedet for at hjem-skjermene kun består av en haug med app-ikoner strødd utover ett eller flere skjermbilder, kan du nå ha widgets som viser ulike typer informasjon (dette har Android hatt i mange år). Widgeter kan være for eksempel klokkeslett, værmelding eller kalender. De kan ha ulike størrelser og festes på ulike steder på skjermen, og man kan lage en såkalt «smart stabel» som automatisk fremhever bestemte widgeter basert på klokkeslett, sted og aktiviteter.

Android-brukere vil antagelig si «velkommen etter». Nå får også Iphone støtte for widgeter. Foto: Apple

En annen nyhet er App Library (app-bibliotek) som er en funksjon som automatisk organiserer apper basert på hvilken kategori de tilhører. Dermed slipper du å manuelt lage en rekke ulike mapper for å organisere og gjøre det enklere å finne igjen bestemte apper.

IOS har også fått en ny bilde-i-bilde-funksjon. Den lar deg for eksempel vise en videoavspilling i et eget vindu som du kan flytte rundt og endre størrelsen på. Så kan du la videoen spille mens du gjør andre ting på telefonen.

Én ny funksjon vil nok bli tatt godt imot av alle som er opptatt av personvern. Alle apper vil nå måtte innhente samtykke fra brukeren før appen kan spore deg. Denne typen sporing brukes ofte til målrettet annonsering, ved å koble informasjon på tvers av ulike apper og nettsteder man bruker. Nå vil brukeren måtte aktivt godkjenne at slik sporing gjøres.

App Clips er en interessant nyhet, som gjør det mulig å bruke deler av en IOS-app uten at du trenger å installere hele appen på telefonen. Den baserer seg på NFC eller QR-koder som du skanner, og på noen få sekunder vil brukeren da få opp en liten del av appen på skjermen. Bruksområder kan være for eksempel om du vil leie en sparkesykkel, uten å måtte installere en hel app først.

Med IOS 14 – og en oppdatering til IOS 13 – vil du kunne bruke mobiltelefonen som en digital bilnøkkel. Foreløpig er det kun nye biler i BMW 5-serien som får dette. Etter at bilnøkkelen er registrert i Apple Wallet kan du låse opp bilen via NFC og starte bilen. Det betyr også at du kan gi utvalgte brukere tilgang til å bruke bilen din.

Det ble ellers annonsert enkelte endringer i Ipad-versjonen av IOS – Ipad OS. Også Ipad OS får støtte for widgets, og du får et nytt sidepanel som skal gjøre det enklere å navigere rundt i apper.

En tidlig versjon av IOS 14 er tilgjengelig for utviklere nå, mens en offentlig betaversjon kommer i juli. Den endelige versjonen rulles ut en gang til høsten.

Mac OS «Big Sur» blir mer likt IOS

Den nevnte annonseringen av egenproduserte Arm-baserte prosessorer for Mac var antagelig den største nyheten fra WWDC-keynoten. Den neste versjonen av Mac OS er selvfølgelig sentralt her, og vil støtte både Intel-prosessorer og Apple-prosessorer. Apple skal produsere Intel-baserte Mac-er en god stund til. Også eldre Intel-baserte Mac-er skal få oppdateringer.

Mac OS Big Sur og tilhørende programmer fra Apple har fått oppdatert design – blant annet med ny fargepalett og avrundede hjørner. Foto: Apple

Med det nye kontrollsenteret kan du justere lysstyrken på skjermen, lydstyrken og mye annet fra ett og samme sted. Foto: Apple

Mac OS Big Sur – som er navnet – er en temmelig stor oppdatering ikke bare «under panseret», men også når det gjelder brukergrensesnitt og utseende. Ifølge Apple er det den største designoppgraderingen på mer enn ti år.

Det nye varslingssenteret i Mac OS Big Sur. Foto: Apple

Det nye operativsystemet får flere designmessige likheter med IOS og Ipad OS, men skal likevel være såpass likt dagens Mac OS at man ikke skal behøve å lære seg en masse nytt. Mye går på design, som nye fargepaletter og at vinduer har fått avrundede hjørner, men det er også mange nye funksjoner som skal gjøre operativsystemet enklere og bedre.

Et nytt kontrollsenter øverst på skjermen gir deg tilgang til ulike kontroller, som for eksempel å justere lydvolum eller lysstyrke på skjermen, skru av eller på Bluetooth og wifi eller styre musikkavspilling. Kontrollsenteret kan tilpasses. Varslingssenteret har også blitt oppdatert.

Også Apples egne apper har fått nytt design, og ifølge Apple skal det nå være enklere å ha mange åpne vinduer samtidig.

Nettleseren Safari har fått en ganske stor oppdatering, blant annet med bedre håndtering av nettleserfaner. Du kan blant annet nå få en forhåndsvisning av en nettside ved å holde markøren over en fane. En annen nyhet går på personvern, og i likhet med på IOS skal Safari på Mac OS være enda bedre på å hindre annonsesporing. En ny personvernrapport skal gi oversikt over hva slags sporing nettsteder forsøker å gjøre. Du vil kunne bestemme hvilke nettsteder Safari-nettlesertillegg kan brukes på – slik at ikke alle nettlesertillegg trenger å ha tilgang til alle nettsteder du er innom.

En tidlig versjon av Mac OS Big Sur er tilgjengelig for utviklere nå, og operativsystemet kommer i en offentlig betaversjon i juli. Den endelige versjonen skal være klar til høsten som en gratis oppdatering.

Andre nyheter

En ny versjon av Watch OS – operativsystemet til Apple Watch – ble også lansert. Denne har blant annet fått en ny funksjon som gjør det mulig å dele urskiver med andre via meldinger eller epost, eller laste dem ned fra App Store eller fra lenker på nettsteder eller i sosiale medier. En annen nyhet er søvnsporing, en funksjon du finner på veldig mange smartklokker og treningsarmbånd fra konkurrentene. Den registrerer bevegelsene dine gjennom natten, og gir deg beskjed om hvordan du har sovet – samt statistikk for den siste uken.

Apple Watch har fått en ny søvnsporingsfunksjon. Foto: Apple

Av de litt mer sære, nye funksjonene nevner vi at Apple Watch nå kan finne ut når du vasker hendene dine ved hjelp av bevegelsessensoren, og at mikrofonen gjenkjenner lyden av rennende vann. Da får du en nedtelling, slik at du passer på å vaske hendene lenge nok. Klokken kan også minne deg på å vaske hendene når du kommer hjem.

Også Apple TV-operativsystemet TV OS får noen nyheter. En av nyhetene er at du kan bruke Siri eller kontrollsenteret på Apple TV til å vise video fra Homekit-kompatible kameraer. TV OS har ellers fått støtte for at du kan bruke Xbox Elite 2- og Adaptive Xbox One-spillkontrollere.

For utviklere er det verdt å nevne Xcode 12 – Apples utviklingsmiljø. Xcode 12 har fått et bedre brukergrensesnitt, bedre autofullføring i kodeeditoren, og den er laget som en Universal App som kjører som native app enten du bruker en Intel- eller Arm-basert Mac. Viktigst er at den skal gjøre det enklere å bygge apper som er optimalisert for kjøring på Macer enten den har Intel- eller Apple-prosessor.