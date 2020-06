Største Mac-nyhet på 15 år: Nå bytter Apple til sine egne prosessorer i Mac-ene

Det har lenge gått rykter om at Apple vil gå over fra x86-baserte Intel-prosessorer i sine Mac-er til å bruke egenutviklede prosessorer basert på Arm-arkitekturen.

Nå er det offisielt: På Apples utviklerkonferanse WWDC mandag kveld norsk tid annonserte Apple at de i løpet av en toårsperiode vil gå over til Arm-baserte prosessorer for alle sine Mac-produkter.

Den første Arm-baserte Apple-prosessoren for Mac har fått navnet A12Z Bionic, og er en variant av prosessorene som brukes i Ipad og Iphone – men optimalisert for Mac. Apple har ikke gått ut med detaljerte tekniske detaljer om prosessorene, men la i sin presentasjon vekt på at de skal ha høy ytelse og lavt strømforbruk.

Planen er å levere den første Mac-en med Apple-prosessor innen utgangen av året – men allerede nå kan programvareutviklere søke om å få kjøpe en utviklerpakke bestående av en Mac mini med en Apple A12Z Bionic-prosessor, 16 GB RAM og 512 GB SSD. Denne er en del av utviklerprogrammet «Universal App Quick Start Program» som gir tilgang til dokumentasjon, betaversjoner av et kommende Arm-basert Mac OS-operativsystem og en versjon av utviklerverktøyet Xcode 12 tilpasset den nye prosessoren.

15 år siden sist Apple byttet CPU-plattform

Ved å bytte fra x86-plattformen og Intel-prosessorer til egenutviklede prosessorer basert på Arm-arkitekturen, vil Apple benytte samme CPU-arkitektur på tvers av alle sine produkter – alt fra Apple TV og Apple Watch til Iphone, Ipad og Mac. Apple blir også mindre avhengig av tredjeparts leverandører og får kontroll over mer av maskinvaren selv.

Samtidig med prosessor-annonseringen lanserte Apple en ny versjon av Mac OS – Mac OS «Big Sur». Dette blir den første Mac OS-versjonen med full støtte for de nye Apple-prosessorene, og operativsystemet vil kunne kjøre både «native» applikasjoner for de nye prosessorene og applikasjoner laget for x86-plattformen.

Dette er mulig takket være en emuleringsløsning som kalles Rosetta 2. Denne vil konvertere appen fra x86 til Arm idet du installerer den, noe som skal gi bedre ytelse enn om konverteringen gjøres under kjøring av appen. Rosetta 2 kan imidlertid også gjøre oversetterjobben samtidig som appen kjøres (i noen tilfeller kan det være nødvendig).

Mac OS «Big Sur» blir det første Mac-operativsystemet som støtter de nye Arm-baserte Apple-prosessorene. Foto: Apple

Dette er ikke første gangen Apple bytter CPU-arkitektur. I 2005 byttet selskapet fra PowerPC til Intel-baserte Mac-er. Den gangen var det også en teknologi kalt Rosetta som gjorde det mulig å kjøre gamle applikasjoner på nye Mac-er.

I tillegg til emuleringsteknologien Rosetta 2 vil Mac OS Big Sur leveres med en virtualiseringsløsning, som gjør det mulig å kjøre Linux på maskinene.

Microsoft, Apple og Adobe er klare

Ifølge Apple skal det være ganske enkelt for utviklere å konvertere x86-apper til å bli native-apper som kjører på de nye prosessorene. Ved hjelp av utviklerverktøyet Xcode 12 kan man bygge og teste apper som vil fungere på både x86 og Arm – alt i én binærpakke. Apple kaller dette for «Universal 2»-apper.

Hvor god ytelsen vil bli på de nye Mac-ene, gjenstår å se. Apple demonstrerte en rekke ulike applikasjoner, alt fra tilsynelatende krevende spill til bildebehandling og videoredigering med flere 4K-videostrømmer oppe samtidig – og det så i hvert fall bra ut i demonstrasjonen. Men så ser alltid Apple-demonstrasjoner bra ut.

Apples egne apper, som Mail, Bilder og Iwork-pakken er selvfølgelig allerede klare i Arm-versjon, og også Adobes Photoshop- og Lightroom-programvare er klart. Microsoft jobber med å tilpasse hele Office-pakken, og under lanseringen fikk vi demonstrert Arm-baserte versjoner av både Word, Excel og Powerpoint.

Apple har mer informasjon på sine utviklersider, inkludert informasjon om nye Xcode 12.