Macbook Pro kritiseres for den nye «busslommen» på skjermen – slik svarer Apple

Apples nye og langt kraftigere Macbook Pro-maskiner deiset nylig ned på markedet, og selv om lovordene har haglet rundt ytelsen til de nye modellene, har det naturlig nok også kommet tilbakemeldinger av det mer lunkne slaget.

Oppmerksomme, vordende kunder har antakelig registrert at de nye Macbook Pro-utgavene har fått en aldri så liten «busslomme» øverst på skjermen, en designdetalj vi kjenner godt fra for eksempel Iphone-mobilene. Dette var ikke alle like begeistret for, skriver Macrumors.

Mange har uttrykt skepsis til Apples beslutning i diverse forum på nettet og sosiale medier. Blant annet la nettstedet 9to5mac ut en spørreundersøkelse blant sine lesere, hvor flere tusen svarte at de ikke likte den ny busslommen og foretrakk en vanlig ramme rundt skjermen.

Apple: – Virkelig smart

En del brukere har blant annet uttrykt bekymringer for at busslommen tar opp verdifull skjermplass og i realiteten gjør skjermarealet mindre.

Apple har imidlertid raskt kommet på banen med et entusiastisk forsvar av designvalget og en aldri så liten forsikring om at skjermarealet faktisk ikke er mindre. Det skjedde i et ferskt podcast- intervju med sjefen for Mac-produktlinjen hos Apple, Shruti Haldea.

– Det vi har gjort er å gjøre skjermen høyere. På 16-tommeren har du fremdeles et 16-tommers aktivt område diagonalt innenfor 16:10-vinduet, og vi forstørret skjermen derfra og opp og plasserte menylinjen opp dit. Vi bare flyttet den opp og bort, på en måte, sa Haldea og la til litt selvskryt:

– Så det er en virkelig smart måte å gi deg mer plass til innholdet, og når du er i fullskjermmodus har du 16:10-vinduet, og det ser veldig bra ut. Det er sømløst.

Tynn ramme

Forhøyelsen av skjermen har ifølge Apple gjort skjermrammen på toppen betydelig spinklere enn før, nærmere bestemt 60 prosent tynnere og med en livvidde på 3,5 millimeter.

Dette er for øvrig ikke den eneste saken nye Macbook Pro har blitt kritisert for. Som digi.no rapporterte nylig er de nye modellene kun utstyrt med HDMI 2.0 i stedet for den nyere HDMI 2.1-standarden. Maskinene kommer imidlertid med flere USB-C-porter med Thunderbolt-støtte, som støtter større oppløsning og oppdateringsfrekvens enn HDMI 2.0.

En annen ny funksjon som formodentlig fikk noe blandet mottakelse var en «turboknapp» som henter ut ekstra kraft til de mest krevende oppgavene på 16-tommeren med den mest muskuløse Mi Max-brikken under panseret.

Ved siden av de nye M1 Pro- og M1 Max-brikkene kunne de nye Macbook Pro-utgavene blant annet skilte med oppdatert versjon av Apples Magsafe-løsning, vesentlig lengre batteritid og bedre skjerm.