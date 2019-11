Mange Chrome-brukere opplevde plutselig «White Screen of Death»

De siste dagene har mange virksomheter opplevd problemer med Google Chrome når den kjøres på en form for terminalserver, for eksempel en Citrix-server eller Remote Desktop Service (RDS) på Windows Server.

Med ujevne mellom har brukerne opplevd at innholdsdelen av fanene til nettleseren har blitt helt hvit. Den eneste måten å få innholdet fram igjen, var å laste det inn igjen på nytt, å gjøre en omstart av nettleseren eller å vente en del minutter. Da skal det ha kommet fram igjen av seg selv. Problemet har blitt kalt «White Screen of Death» (WSoD).

Tusenvis ble rammet

ZDNet skriver at mange ansatte i større virksomheter har klaget sin nød i brukersupportforumene til Google, i Reddit og flere andre steder. Feilen har rett og slett forhindret mange fra å jobbe, da de benytter webbaserte løsninger og Chrome. I mange av tilfellene skal det ikke ha vært umiddelbart mulig for de berørte brukerne å skifte til en annen nettleser.

Enkelte skal på sin side ha trodd at de var rammet av skadevare og har brukt ressurser på å søke etter dette.

Problemet skal ha vært mulig å demonstrere ved å la to brukere være innlogget på den samme RDS-serveren og begge kjører Chrome med flere faner åpne. Dersom den ene brukeren låser maskinen ved å klikke Win+L, opplever den andre brukeren at fanene i Chrome låser seg.

Tildekking

Problemene skal ha oppstått onsdag den 13. november. Dagen før valgte Google å utvide testingen av en ny Chrome-funksjonalitet kalt WebContents Occlusion til å inkludere alle brukerne av den stabile utgaven av nettleseren. WebContents Occlusion er en eksperimentell funksjon som skal redusere ressursbruken i Chrome-fanene når nettleseren er dekket av vinduet til én eller flere andre applikasjoner.

I denne tråden forteller Google-ingeniøren David Bienvenu at funksjonaliteten ble aktivert i betautgavene av Chrome for et halvt år siden. Den siste måneden skal den har vært aktivert hos 1 til 2 prosent av brukerne av den stabile utgaven, uten at det har blitt meldt om slike problemer.

Feilfiks

Ifølge ZDNet skal Google nå ha sendt ut en ny konfigurasjonsfil til Chrome. Den skal installere seg selv og deaktivere to eksperimentelle innstillinger (flagg) som aktiverer WebContents Occlusion.

Dersom denne oppdateringen ikke har nådd ut til alle berørte brukere ennå, kan disse gjøre de nødvendige endringene selv ved å deaktivere disse to flaggene: chrome://flags/#web-contents-occlusion og chrome://flags/#calculate-native-win-occlusion.