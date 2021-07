Markedsanalytikere: Brikkeprodusenter kan bli nødt til å rasjonere produktene

Flere brikkeprodusenter har i forbindelse med framleggelsen av kvartalsregnskapene sine kommet med uttalelser som markedet oppfatter som varsler om at de vil rasjonere databrikker. Det kan bety at de i månedene framover vil styre brikkebeholdningen mot de mest lønnsomme produktene sine, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Mest oppmerksomhet har det fått at Apple i forbindelse med resultatframleggelsen på tirsdag sa at brikkemangelen hittil i hovedsak har påvirket produksjonene av Ipader og Mac-produkter, men at den i det kvartalet vi er inne i nå også vil få konsekvenser for Iphone-produksjonen.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å minimalisere konsekvensene av de situasjonene som måtte oppstå, sa Apples toppsjef Tim Cook i en telefonkonferanse etter resultatframleggelsen.

– Prioriterer trolig nye Iphoner

Markedsanalytikere Reuters har snakket med mener uttalelsene fra Apple gir klare hint om at Apple har tenkt å løse problemene rundt brikkemangelen ved å forbeholde brikker til de nye toppmodellene som slippes i høst.

– Jeg tror varselet fra Apple i hovedsak har å gjøre med at vi nærmer oss nye produktlanseringer, særlig de nye Iphone-modellene som er ventet i september, sier Angelo Zinbo fra det amerikanske markedsanalyse-selskapet CFRA.

Zinbo påpeker at selv i normale tider har tilgangen på Iphone-toppmodeller i tiden etter lanseringen ofte vært begrenset sammenlignet med den store etterspørselen etter telefonene i perioden mellom amerikanernes Thanksgiving og jul.

Jeff Fieldhack ved Counterpoint Research tror at Apple også kommer til å prioritere hvilke av de allerede eksisterende produktene som skal få tilgang til den begrensede brikkebeholdningen.

– Jeg går ut fra at Apple vil prioritere Iphone 12-familien, og at brikkemangelen derfor vil gå mer ut over produksjonen av Ipader, Macer og eldre Iphone-modeller, sier han til Reuters.

AMD dropper billigsegmentet

Også databrikkeprodusenten AMD skal ha omdirigert produksjonen sin, skriver Reuters.

På grunn av kapasitetsproblemene ved fabrikkene de bruker, har selskapet valgt å fokusere på de mest lønnsomme brikkeproduktene sine, og overlatt produksjonen av de rimeligste brikkene til giganten Intel, som i dag forsyner om lag 80 prosent av totalmarkedet for databrikker, opplyser analytiker Dean McCarron i Mercury Research, et analyseselskap som følger brikkemarkedet tett.

I en telefonkonferanse med investorer nylig, sa AMDs administrerende direktør, Lisa Su, at selskapet nå fokuserer på de mest strategiske delene av PC-markedet.

Vanskelig å velge bort Intel

Når det gjelder Intel, kan selskapet faktisk tjene på leveringsproblemene Corona-pandemien har ført med seg, skriver teknologinettstedet Ars Tecnica.

Både når det kommer til ytelse og energibruk sliter selskapet med å holde følge med brikkene fra Apple og AMD, men brikkemangelen gjør at kjøperne ofte likevel ikke har mulighet til å velge bort Intel som leverandør.

AMD doblet riktignok omsetningen sin i andre kvartal sammenlignet med samme periode året før, og bør derfor også ha økt sin andel av brikkemarkedet.

Men det er likevel ventet at Intel vil beholde sin plass som leverandør av rundt 80 prosent av x86-CPUene til verdens PC-er og 90 prosent av x86 CPUene til datasentre.