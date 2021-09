Det kan bli mulig å bruke Iphone uten mobilnett

Apple har spenstige planer for Iphone, skal vi tro en ny artikkel fra nyhetsbyrået Bloomberg. Fremtidige mobilmodeller kan nemlig blir utstyrt med funksjonalitet som gjør det mulig å kommunisere med telefonen uten mobildekning.

Ifølge en kilde Bloomberg var i kontakt med, jobber Apple med å gi Iphone satellittfunksjonalitet – noe som gjør mobilen uavhengig av mobilnettet.

Nødfunksjoner i første omgang

I første omgang skal det riktignok kun dreie seg om nødfunksjoner, ikke vanlige samtaler. Kilden hevder at selskapet utvikler minst to satellittbaserte nødfunksjoner til fremtidige Iphone-modeller, og det er visstnok kun tekstmeldinger det dreier seg om.

På lengre sikt er det imidlertid ikke umulig at Apple planlegger en utvidet satellitt-funksjonalitet.

Bloomberg var i kontakt med kilder som allerede i 2017 hevdet at Apple jobbet med satellitt-teknologi. Ifølge kildene hadde Apple satt sammen et hemmelig team for å utvikle en løsning som innebærer å sende internett-tjenester rett til mobilen fra satellittene.

Denne løsningen ligner mye på den eksisterende og mye omtalte Starlink-løsningen til SpaceX, men det har ikke dukket opp noen indikasjoner ennå på at Apple planlegger å konkurrere med Elon Musk og de øvrige aktørene som har kastet seg på dette toget.

Om det er noe hold i de nyeste opplysningene fra Bloombergs kilder, kan det imidlertid likevel være at Apple planlegger en løsning som setter mobiler i stand til å utnytte de nye, eksisterende satellittbaserte internettløsningene.

Underbygges av kjent analytiker

Slik funksjonalitet vil kreve en egen brikke. Som Bloomberg peker på, er Apple i ferd med å utvikle sine egne modembrikker til bruk i fremtidige Iphone-modeller, men på kortere sikt baserer selskapet seg fremdeles på Qualcomm-brikkene. Funksjonaliteten ser med andre ord ut til å være et stykke unna.

Bloomberg er for øvrig ikke den eneste kilden som påstår at Apple jobber med satellitt-teknologien. Som 9to5mac rapporterte nylig, hevder den kjente analytikeren Ming-Chi Kuo, som ofte har rett i sine spådommer, at kommende Iphone-modeller får en LEO-satellittmodus (low earth orbit).

Ming-Chi Kuo skrev i et investornotat at funksjonaliteten vil komme allerede med Iphone 13, som vil benytte en tilpasset versjon av Qualcomm X60-modembrikken som støtter satellittkommunikasjon.

Apple selv har ikke kommentert saken, og ingen opplysninger er enn så lenge offisielle. Akkurat hva som er selskapets eventuelle planer på dette feltet, gjenstår dermed å se.