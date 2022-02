De ti største elektronikkprodusentene, også kjent som OEMene («original equipment manufacturers») som benytter seg av databrikker, økte i 2021 sine utgifter til slike brikker med 25,2 prosent i gjennomsnitt, sammenlignet med i 2020. Dette melder analyseselskapet Gartner i en pressemelding.

Akutt mangel førte til overforbruk

– Leverandører av databrikker solgte flere brikker i 2021, men etterspørselen fra OEMene var langt sterkere enn leverandørenes produksjonskapasitet, uttaler Masatsune Yamaji, Gartners forskningsdirektør. Brikkemangelen førte også til panikkbestilling og dobbeltbooking av databrikker fra mange større kunder, noe som gjorde brikkemangelen enda verre og førte til at OEMene fikk en dramatisk økning i pengeforbruk på databrikker.

Dermed har brikkemangelen vedvart, og prisene har gått i taket, med det som følge at mange industrier sliter med å få produsert nok av sine produkter og få dem ut til kundene.

Bilindustrien har sett seg nødt til å utsette, nedskalere og regelrett kansellere visse produkter, mens Tesla valgte å omskrive sin programvare slik at de kunne benytte alternative brikker i sine biler.

Også spillere og PC-entusiastene sliter

Heller ikke spillentusiastene har sluppet unna. Xbox og Playstation 5 har vært mangelvare siden lanseringen, og det samme gjelder grafikkort til PC-er. Enkelte nettbutikker har sett seg nødt til å ta ulovlige metoder i bruk og enkelte kunder venter ennå på sine bestilte produkter, godt over et år etter lansering og bestilling. Nintendo har også slitt med å skaffe nok brikker til sine Switch-enheter.

Brikkemangelen har til og med ført til både smugling og forfalskning av databrikker, og Canon har vært nødt til å selge tonerkassetter uten brikke.

Kjøpte for mye mer enn før

På Gartners liste over OEMer som kjøper databrikker troner Apple øverst, i år som i fjor. I 2021 økte de sine utgifter til databrikker med 26 prosent, opp fra omtrent 54 til 68 milliarder amerikanske dollar, en økning på like over 14 milliarder dollar. Apple kjøpte i 2021 opp 11,7 prosent av verdens produksjon av databrikker, ifølge Gartners foreløpige tall.

Samsung ligger på andreplassen, og ifølge Gartner er det slik topplasseringen har vært siden 2011. Huawei har imidlertid slitt med å få nok brikker i 2021, og har dermed endt opp med å bruke over 32 prosent mindre på databrikker i 2021 enn i året før.

Økte inntekter for brikkeprodusentene

Samtidig kan analyseselskapet Counterpoint Research melde om litt andre tall, men forskjellen er ikke stor. De har kommet frem til at totalmarkedet for halvlederbrikker i 2021 var verdt 554,1 milliarder amerikanske dollar, mot Gartners estimat på 583,5 milliarder.

Ifølge Counterpoint Research skal markedet for minnebrikker og andre former for integrerte kretser ha økt med 19 prosent siden 2020.

Som en følge av dette skal Samsung nå ha gått forbi Intel som verdens største produsent av databrikker, med en økning på over 30 prosent fra 2020, til totalt 81,5 milliarder dollar. Intel på sin side klarte bare en økning på 1,5 prosent, og endte dermed på omkring 79 milliarder dollar for sin brikkeproduksjon i årets som gikk. Sannsynligvis skyldes dette at Intel bestemte seg for å trekke seg ut av markedet for produksjon av flashminne og SSDer, og solgte en fabrikk i Kina til SK Hynix i desember.

Dermed er Samsung både verdens nest største kjøper av databrikker, og verdens største produsent av slike.

SK Hynix havnet for øvrig på tredjeplassen i statistikken, med drøyt 37 milliarder dollar og en omsetningsøkning på 36 prosent sammenlignet med 2020. På fjerde kom Micron med 30 milliarder dollar og en økning på 33 prosent. Ikke ukjente Qualcomm var på femteplass, med en økning på ikke mindre enn 52 prosent.