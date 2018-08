Massakren fortsetter: Kaster ut 13.000 Linux-installasjoner etter problemer

Den tyske delstaten Niedersachsen er i gang med å kaste ut Linux til fordel for Windows. Dermed forsvinner Linux fra 13 000 statlige datamaskiner.

Ifølge den tyske avisen Heise vil utskiftingen koste 44 millioner kroner det første året, og ytterligere 52 millioner kroner de neste fem.

Niedersachsen er den nest største delstaten i Tyskland, og har rundt åtte millioner innbyggere. Hannover er delstatens hovedstad, og andre viktige byer inkluderer Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg og Göttingen, ifølge Wikipedia.

OpenSUSE

Utkastingen skal skyldes kompatibilitetsproblemer med Windows-installasjoner som allerede benyttes i den statlige forvaltningen.

De 13 000 arbeidsstasjonene som har vært i bruk har kjørt på OpenSUSE – et tysk initiativ som først ble sluppet i oktober 2005.

Maskinparken i den tyske delstaten skal være svært gammel – det skal ha vært med på å gjøre valget av nytt operativsystem enklere, skriver Register.

München hadde store problemer

I november i fjor valgte også München å kaste sine 20 000 Linux-maskiner på den virtuelle skraphaugen.

Etter at byrådet i 2004 besluttet å erstatte Windows med Linux for å spare kostnader, viste det seg i ettertid at det var problematisk å få tak i god forvaltningsprogramvare til byens ansatte.

I en omfattende og tyskspråklig rapport som Accenture kom med i fjor, går det fram at mellom 18 og 28 prosent av brukerne i München opplevde alvorlige programvareproblemer med Linux-installasjonene.

860 millioner

Utskiftingen av Linux-plattformene i München skal gå over tre år i perioden fra 2020 til 2023.

Det er satt av omtrent 860 millioner kroner til hele prosjektet. Dette omfatter også en omstrukturering av IT-avdelingen, ekstern rådgivning og ny maskinvare til de som jobber i offentlig forvaltning.

Barcelona skal bytte ut Windows med Linux. Her fra Plaça de Catalunya. Illustrasjonsfoto. Foto: Alvik, Halvard

Samtidig som tysk statsforvaltning går bort fra Linux, gjør katalanerne det stikk motsatte.

Barcelona velger Linux

Barcelona by er i ferd med å bytte ut Windows-maskinene sine til fordel for alternativer basert på åpen kildekode.

– Skattebetalernes penger bør investeres i systemer som kan gjennbrukes og som er åpne for resten av de lokale økosystemene, sa kommissær Francesca Bria for teknologi og innovasjon i Barcelonas byråd til El País i januar i år.

Utskiftingen skal foregå gradvis. I første omgang vil den spanske byen bytte ut alle bruksapplikasjoner med åpen kildekode-alternativer.

1 000 Ubuntu-installasjoner

Siste trinn i den planlagte overgangen er å bytte ut Windows-maskinene med Linux-plattformen.

Barcelona er allerede i gang med et prøveprosjekt der de har 1 000 arbeidsstasjoner som kjører Ubuntu.

Det er derfor nærliggende å tro at at valget faller på denne plattformen som operativsystem.

I løpet av året skal 70 prosent av byens programvare- og lisensbudsjett brukes på plattformer som baserer seg på åpen kildekode.