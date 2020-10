Massiv kritikk mot Telenor etter at strømmetjeneste streiket midt under landskampen

Selv om det ikke gikk så bra til slutt med det norske herrelandslaget i fotball under fotballkampen torsdag kveld, var det lenge spennende. Men for mange av dem som fulgte kampen ved å bruke Telenors app- eller webbaserte T-We-tjeneste, opplevde mange at spenningen og sendingen ble avbrutt midt i kampen. Dersom man forsøkte å starte det hele på nytt, kunne man se at tjenesten slet med å få svar fra en SSO-server (Single Sign On).

Det var ikke bare fotballkampen dette gikk ut over. Hele T-We-tjenesten var utilgjengelig via web og app.

Ble kastet ut

Telenor skriver på T-We-sidene på Facebook at problemene oppsto allerede klokken 21, i praksis da fotballkampen startet. Det ble opplyst at det dreide seg om en innloggingsfeil. Feilen ble meldt rettet klokken 22.40, like før andre omgang var slutt.

Det er mange som har uttrykt sin frustrasjon over problemene under Telenors feilvarsel og under tidligere meldinger, som denne.

En kunde skriver:

T-we fungerer ikke, kundeservice er stengt, chatrobotten svarer økseskaft, ingen info på websidene. Telenor har et forbedringspotensial...

Mange andre skriver at dette langt fra er den eneste gangen de opplever problemer med T-We-tjenestene generelt og appen spesielt. Én kunde skriver at det også var problemer under landskampen den 4. september.

Relativt nyutviklet tjeneste

T-We-tjenesten gjør det mulig å se blant annet direkte tv-sendinger og ukearkiv via internett, i de fleste tilfeller også når man ikke er hjemme. Appen er relativt ny, og selv om en del barnesykdommer har blitt luket vekk, er det tydelig at en hel del gjenstår.

Digi.no har spurt Telenor om hva som egentlig skjedde torsdag kveld, om selskapet har problemer med å håndtere kapasiteten når det er mange brukere, og om det vurderer å gi kundene en erstatning når tjenesten slutter å virke midt i en fotballkamp.

Vi har også spurt Telenor om det er akseptabelt for selskapet at så mange er misfornøyde med T-We-appen og om hva selskapet planlegger å gjøre for å forbedre brukeropplevelsene.

Telenor beklager

Telenor har valgt svare på spørsmålene med en samlet uttalelse, undertegnet senior kommunikasjonsrådgiver Amalie Knudsen.

– Det stemmer at vi hadde innloggingsproblemer i vår app under kampen i går. Feilen skyldes kapasitetsproblemer ved et av systemene i appen. Feilen berørte ikke tjenester som sendes via dekoderen/T-We-boks. Vi kan også bekrefte at dette har skjedd tidligere. Gårsdagens hendelse avdekket at oppdateringen som har blitt gjort med feilretting, ikke løste problemet fullt ut. Det er ikke akseptabelt, og vi beklager på det sterkeste til alle våre kunder som var berørt av dette. Vi har nå satt store ressurser på å rette rotårsaken til feilen og sikre at det ikke skjer igjen, skriver Knudsen.

– T-We-appen er en svært viktig tjeneste fra Telenor som er i kontinuerlig utvikling, der innspill fra våre brukere og testgrupper spiller en viktig rolle, avslutter hun.