Telenor fornyer TV-tilbudet: Kutter ned forspranget til konkurrentene

Vi skal være glad for den intense konkurransen TV-distributørene opplever. De pisker hverandre med teknologiutvikling som skal friste kundene — og ikke minst holder på dem, i en tid hvor mange sier opp TV-abonnenter og klarer seg med ren strømming.

Endelig: Leder for TV og bredbånd i Telenor, Camilla Amundsen, kan endelig presentere en skikkelig programvareplattform til TV-boksen de lanserte tidlig i år. Foto: Odd R. Valmot

Tirsdag denne uken lanserte Telenor, det vil si det som tidligere het Canal Digital Kabel, sin nye programvareplattform. For det er ingen ny maskinvare. Denne plattformen vil brukerne få automatisk og uten endring i prisen.

Voldsom endring i preferanser

Rundt 60 000 har allerede fått den og i løpet av året skal alle, både på den siste og tidligere bokser får den.

– I løpet av de siste årene har kundenes preferanser endret seg voldsomt. De vil ha valgfrihet og de er ikke opptatt av om innholdet kommer fra lineær–TV eller strømming. Men andelen av TV-titting som kommer fra strømming er økt radialt. I den nye plattformen løfter vi fram det innholdet folk vi ha uansett kilde, sier leder for TV og bredbånd i Telenor, Camilla Amundsen.

Poengsystem

Valgfriheten underbygges av at basistilbudet ikke øker i pris, men blir presentert som et poengsystem, der antallet obligatoriske kanaler kuttes fra 40 til 16.

I prisen ligger det 100 poeng og de fleste er det opp til brukeren å benytte. Nå kan brukerne også velge HBO eller Viaplay, og de kan bytte så ofte de vil.

– Vil du si opp HBO, og heller velge Viaplay, tar det cirka ti minutter før det nye strømmetilbudet er klart i plattformen etter at valget er gjort i appen. Det at man kan velge å vrake så raskt fra alle kanalene og strømmetjenestene gjør det både billig og enkelt å få med seg alt, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Poeng: Som konkurrentene kommer nå Telenor med et poengsystem med mye større valgfrihet og færre obligatoriske kanaler. Foto: Odd R. Valmot

De som vil øke antallet kanaler ut over det de hundre poengene kan gjøre det i bolker av 20 poeng som koster 29 kroner per måned ekstra.

På alle plattformer

Det nye grensesnittet med innholdspresentasjon er ikke bundet til TV-en. Det kommer også i apper som går på iOS, Android og på Apple-TV. De skal gi den samme brukeropplevelsen.

Dermed skulle man tro at innholdsnedlasting også var en del av tilbudet, men det er det ikke. Ennå. For Telenor jobber hardt for å få det på plass slik at man kan ta med det rettighetshaverne godtar på flyet eller på hytta.

Profiler

På samme måte som Netflix lanserte for mange år siden, kommer nå Telenor med profiler til de som ser på innholdet. Man kan ha inntil fem profiler som betyr at systemet lærer seg typen innhold man ønsker å se på. De kan beskyttes med passord, og barneprofiler kan redigeres slik at man unngår visse typer innhold.

På profilene vil brukerne få personlige, men også redaksjonelle anbefalinger.

– Opptak som brukerne gjør, skjer på harddisken i boksen. På sikt vil vi flytte dette til nettskyen, men det er ikke klart ennå, sier Amundsen.

Kommer etter konkurrentene

Det er nok liten tvil om at utviklerne hos Telenor har tatt en grundig titt på hva konkurrentene gjør. Det er snart tre år siden Get lanserte valgfrihet gjennom poengsystem og det tok ikke lang tid før Altibox hadde sitt på plass. Begge disse kan også gjøre opptak i skyen med den siste boksgenerasjonen. Det er en sikrere metode og strømme opptakene over nettet og det gir mer kapasitet enn på en harddisk.

Flere konkurrenter har lenge hatt muligheter til å laste ned innhold til mobiler og nettbrett, men det burde neppe ta lang til før Telenor kommer etter.

Mange konkurrenter, inkludert Telenor-eide Canal Digital Kabel, har valgt Android TV som operativsystem i boksenene har Telenor valgt Linux. Det fungerer godt, men det gir ikke de mulighetene man har til å hente TV-tilpassede apper fra Android-universet.

Der Telenor ser ut til å ha gjort en god jobb er på grensesnittet, som er veldig oversiktlig. Her er det lett å finne innhold, og jo mer man bruker sin profil burde det bli enda lettere.