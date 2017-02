OSLO SENTRUM (digi.no): Mcash er dødt. Leve Vipps.

Under mantraet å gjøre betalingstjenester enklere er over 100 norske banker blitt enige med DNB om å satse på deres løsning. De kommer inn på eiersiden i Vipps.

Det inkluderer Sparebank 1-alliansen, Eika-alliansen, Sparebanken Møre, samt femten selvstendige sparebanker som er deleiere i Frende Forsikring. Mandag varslet de en intensjonsavtale som ifølge partnere skal gjøre Vipps til «hele Norges mobile lommebok».

Skilles ut av DNB

Avtalen forutsetter grønt lys fra norske tilsynsmyndigheter, heter det. Med slik velsignelse er planen å skille Vipps ut av DNB-konsernet og gjøre satsingen til et frittstående selskap. DNB blir største eier med 52 prosent av aksjene, Sparebank1-alliansen får 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika-alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent.

– Forvirrende marked

Det fremgår av en pressemelding i forkant at Sparebank 1-alliansen nå gir opp sin tidligere satsing Mcash.

– Vi opplever et marked der stadig flere aktører kappes om å lansere egne løsninger for mobil betaling. For mange er dette forvirrende, enten man skal betale eller ta imot betaling. Selv om vi gjennom vår satsning på Mcash har tatt en solid posisjon på kort tid, har mange kunder gitt uttrykk for at de vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder, sier Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN på vegne av SpareBank 1-alliansen.

Videre blir det opplyst at Sparebank 1-alliansen "overfører satsingen" på Mcash, som ifølge dem selv i hovedsak har levert de samme tjenestene som Vipps.

– Kundebasen i Mcash blir invitert med over til Vipps, opplyser de.

Skal demme opp mot IT-gigantene

Det første DNBs konsernsjef Rune Bjerke trakk fram under en pressekonferanse mandag morgen var konkurransen fra utlandet.

– Vi ser en revolusjon innen betalingssystemer globalt set. Forspranget som Norge hadde med samarbeid på 1980- og 90-tallet er ikke godt nok for å møte Facebook, Google og dessuten små fintech-selskaper. Vi må ta et ordentlig løft. La de norske bankene gjøre det sammen for å skape noe unikt, sier Bjerke.

Finn Haugan, konsernsjef i Sparebank 1 SMN fulgte opp med å si det er hyggelig å være med på det som skal bli tidenes norske fintech-satsing (finansteknologi). Geir Bergskaug fra Sparebanken Sør mener denne satsingen kan bidra til at norsk fintech kan bli ledende internasjonalt.

– Jeg tror dette vil bidra til å sette Norge på kartet som en fintech-nasjon, sa Bergskaug.

Selve intensjonsavtalen som fører de over hundre norske bankene sammen om et nytt Vipps-selskap ble underskrevet klokken 7 mandag morgen. Dette vil kreve godkjennelse fra konkurransemyndighetene. Dermed er ikke alle forhold klare ennå.

– Men nå har vi lagt kimen til det som skal bli et forpliktende samarbeid. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli kraftfullt å kombinere våre 2,2 millioner Vipps-brukere med de nær 600.000 som har brukt Mcash, mente konsernsjefen i DNB, Rune Bjerke.

Mange om beinet: Konkurransen fra utallige betalingsaktører, inkludert Danske Bank sin MobilePay men også ekstremt mange andre, er årsaken til at et hundretalls norske banker nå samler seg om Vipps. Det fortalte både (fra v.) Rune Garborg og Elisabeth Haug, som skal lede det nye selskapet. Foto: Marius Jørgenrud

1 av 20 transaksjoner på mobil

Det planlagte nye Vipps-selskapet skal ledes av Arne Garborg, med tidligere Mcash-sjef Elisabeth Haug som viseadministrerende.

Garborg forteller at Vipps nå er oppe i 200.000 daglige betalingstransaksjoner, men at potensialet og ambisjonene er veldig mye høyere.

– I dag utgjør Vipps-transaksjonene om lag 4 prosent. Det er allerede en betydelig mengde. Vi kan velge å se på det som at vi nærmer oss at 1 av 20 transaksjoner skjer med mobil, men våre ambisjoner er vesentlig større. Vipps skal bli den vanlige betalingsformen i enhver situasjon, sa Garborg, som likevel måtte erkjenne at det er noen skjær i sjøen før de kommer dit.

Skal slå sammen to tech-miljøer

Elisabeth Haug sa på sin side at det har vært gøy å konkurrere med Vipps. Også hun pekte på konkurranse fra internasjonale aktører, blant annet Apple og Facebook, men hun nevnte også fjorårets spillfenomen, Pokemon Go, som på kort tid utløste betalingsvillighet fra mange millioner brukere.

– Vi må fortsette å jobbe steinhardt. Egentlig er det nå det harde arbeidet begynner. De som tror konkurransen er over kan bare ta en titt på denne oversikten (se bilde lenger opp i saken), sa Haug. Det finnes ifølge henne også tusenvis av aktører de ikke kjenner til.

Tror ingen blir overtallige

Elisabeth Haug blir viseadministrerende direktør i Vipps-selskapet når det skilles ut fra DNB, etter først å ha ledet konkurrenten Mcash. Foto: Marius Jørgenrud

Overfor digi.no går Haug nærmere inn på hva sammenslåing av Vipps og Mcash vil innebære.

– Mcash både i rettigheter og merkevare går inn i den nye satsingen og det nye selskap, forutsatt selvfølgelig at godkjenningene kommer på plass. Så skal vi nå bygge en organisasjon som både består av kompetansen fra begge miljøer og det som vi eventuelt vil måtte trenge. Vi har ikke gjort hele den avklaringen ennå, sier hun.

– Kan det bli overflødighet når to miljøer skal slås sammen?

– Basert på det vi vet nå så er det ikke overtallighet som en følge av dette. Grunnen til at vi ikke er klarere er at vi i dag velger å gå ut med intensjonsavtalen. Så vi har ikke satt strukturen ennå.

Partene ville ikke driste seg til å spå når en eventuell velsignelse fra konkurransemyndighetene kan være på plass.

– Vi håper vi skal ha det vi trenger til våren, sier Elisabeth Haug.

– Møter sterk konkurranse

Det er ikke første gangen vi ser en konsolidering i markedet for elektroniske betalingstjenester. Et annet eksempel er da Telenor og DNB la ned Valyou etter femten års satsing. Det skjedde høsten 2015.

Mer om det: Telenor og DNB gir opp Valyou

Spørsmålet er hvorfor Sparebank 1 og de andre partnerne velger å gå sammen med DNB om Vipps akkurat nå?

– Det er et godt spørsmål. svarer Haug før hun fortsetter: – Hvorfor skulle det ikke skje nå. Konkurranseintensiteten er veldig høy. Vi har lært utrolig mye gjennom året som har gått. Det fremstår som fornuftig å konsolidere på noen av områdene nå, fordi vi ser at nye aktører bare kommer og kommer, sier Elisabeth Haug.