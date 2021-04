Med CPU-en Grace skal Nvidia for alvor bli en utfordrer innen AI og tungregning

De fleste av dagens servere er basert på CPU-er fra Intel. Riktignok er AMD på beina igjen etter flere vonde år. Men det vil ta tid før AMD blir det foretrukne valget på serversiden, selv om produktene er konkurransedyktige.

Men det er flere som er interesserte i dette markedet, og én av disse er en virkelig tungvekter i prosessorindustrien, nemlig Nvidia. Selskapet avduket i går deres første CPU beregnet for datasentre. Den heter Grace og skal være spesielt effektiv når arbeidsoppgavene er kunstig intelligens og tungregning, når størrelsen på det hele er virkelig stor.

900 gigabyte i sekundet

I motsetning til CPU-ene fra Intel og AMD, er Grace basert på Arm-arkitektur. Arm-baserte prosessorer er ikke noe ukjent fenomen i servere, og verdens kraftigste superdatamaskin, Fugaku, har Arm-baserte CPU-er.

Nvidia lover at Grace, som trolig ikke blir tilgjengelig før i begynnelsen 2023, skal bli svært rask. Noe av det som skal bidra til dette, er den nye grensesnittet som knytter CPU-ene i systemet sammen med GPU-ene (Graphics Processing Unit). Dette er fjerde generasjon av Nvidias NVlink-teknologi. Den skal ha en båndbredde på 900 gigabyte per sekund. Ifølge Nvidia er dette 30 ganger mer samlet kapasitet enn det som er tilgjengelig i dagens servere.

Grace skal også støtte et LPDDR5x-basert minnesystem som ifølge Nvidia kan tilby dobbelt så høy båndbredde som dagens DDR4-minne, samtidig ti ganger bedre energieffektivitet. Arkitekturen støtter dessuten forent cache-koherens med et felles adresserom for minnet til både CPU-er og GPU-er.

Ti-gangen

Et scenario som Nvidia nevner er trening av neste generasjons NLP-modeller (Natural Language Processing) med mer enn en billion parametere. Nvidia lover at systemer basert på Grace og selskapets GPU-er vil kunne levere ti ganger så høy ytelse på dette området som det selskapets egne DGX-servere med x86-prosessorer kan i dag.

Tegning av superdatamaskinen Alps som skal installeres hos CSCS i Sveits. Illustrasjon: CSCS

Noen av de første virkelige bevisene på at Nvidia kan levere, vil være to kommende superdatamaskiner. Den ene skal hete «Alps» og er bestilt av CSCS, det nasjonale superdatamaskinsenteret i Sveits. Den skal erstatte senterets aldrende Piz Daint-superdatamaskin. Den nye maskinen skal bygges av HPE og vil trolig være verdens kraftigste AI-superdatamaskin når den er klar i 2023.

Også Los Alamos National Laboratory i USA har bestilt en Grace-basert superdatamaskin av HPE. Også den skal være klar til bruk i 2023.