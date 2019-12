Med denne brikken vil Cisco gjøre verden klar for «det nye internett»

Cisco presenterte nå i kveld detaljer rundt teknologi og produktnyheter for å bygge det selskapet kaller «det nye internett», som skal ha kapasitet nok til å bane vei for både mye bedre og helt nye tjenester.

Silicon One

Sentralt i disse planene er en nettverksarkitektur kalt Cisco Silicon One. Den skal være fundamentet for selskapets ruterportefølje det neste tiåret, og skal på sikt kunne takle båndbredder på opp mot 25 terabit per sekund. Den første implementeringen er en ASIC-brikke (Application-Specific Integrated Circuit) som heter Cisco Silicon One Q100. Den kan ifølge Cisco håndtere en samlet båndbredde på 10,8 terabit per sekund.

Brikken skal dessuten tilby et fullt sett med funksjonalitet som det ifølge Cisco ikke tidligere har vært mulig å tilby fra én eneste brikke. Det å ha alt i én programmerbar brikke skal kunne bidra til at forenklet utvikling og testing av ny funksjonalitet og nye tjenester.

I tillegg skal brikken være egnet for ruterprodukter for alle de ulike segmentene i internett-infrastrukturen, i stedet for bare for én type rutere.

Cisco 8000

Ruter-serien Cisco 8000 består så langt av to ruterprodukter og tre kabinetter. Den minste ruteren, 8201, har 24 stykk 400 Gbit-porter og 12 stykk 100 Gbit-porter. Den største ruteren, 8202, har 12 stykk 400 Gbit-porter og 60 stykk 100 Gbit-porter. Foto: Cisco

De første produktene som er utstyrt med Q100-brikken er ruterserien Cisco 8000. Denne er beregnet for å bli brukt i forbindelse med oppføring og administrasjon av storskala nettverk for 5G, kunstig intelligens og tingenes internett. Den har allerede blitt teste hos selskaper som Comcast, CenturyLink, Deutsche Telekom, Microsoft, NTTCom og STC.

Den er optimalisert for porthastigheter på 400 gigabit per sekund og høyere, og er utstyrt med det nye nettverksoperativsystemet Cisco IOS XR7.

Den nye ruteren skal også tilby forbedret sikkerhet med en integrert «trust»-teknologi som skal gi sanntidsinnsikt i nettverksinfrastrukturen til kunden. Cisco omtaler den som verdens kraftigste ruter for «carrier class».

Chuck Robbins, styreformann og administrerende direktør i Cisco. Foto: Cisco

– Vi er svært opptatt av å endre bransjen for å begge et nytt internett for 5G-æraen. Våre nyeste løsninger med silisium, optikk og programvare representerer den pågående innovasjonen vi driver fremover, noe som hjelper kundene våre med å ligge i forkant. Slik skal de kunne skape nye, banebrytende opplevelser for deres kunder og sluttbrukere igjen – i flere tiår fremover, sier Chuck Robbins, styreformann og administrerende direktør i Cisco, i en pressemelding.

Helt nye behov

Cisco mener at det i løpet av det neste tiåret vil komme digitale opplevelser og applikasjoner som vil innebære kostnader og kompleksitet som dagens internettinfrastruktur ikke har egenskaper til å håndtere.

Selskapet nevner blant annet virtuell og utvidet virkelighet, 16K-strømming, kunstig intelligens, 5G, kvantedatabehandling, adaptiv og prediktiv IT-sikkerhet, intelligent IoT og andre teknologier som ennå ikke er oppfunnet.

Har tatt fem år

Løsningene Cisco nå presenterer er basert et fem år langt strategisk utviklingsarbeid med mål om å bygge fremtidens internett og løse de problemer som begrenser kapasiteten i dagens infrastruktur.

– Å skyve grensene for innovasjon til neste nivå – langt forbi hva vi ser i dag – er helt avgjørende for fremtiden, og vi mener at silisium og optikk sammen med programvare er verktøyene som trengs for å komme til neste nivå, sier David Goeckeler, konserndirektør og daglig leder for Network and SecurityBusiness i Cisco, i pressemeldingen.

– Ciscos teknologistrategi handler ikke om den neste generasjonen for et spesifikt produktområde. Vi har brukt de siste årene på å investere i hele kategorier av uavhengige teknologier som vi mener vil konvergere i fremtiden. Dette vil til syvende og sist gjøre det mulig for oss å løse de største utfordringer som i dag er på grensen til å undergrave utviklingen av digital innovasjon. Denne strategien er det mest ambisiøse utviklingsprosjektet selskapet har gjennomført noensinne, sier avslutter han.

De nye produktene skal være leveringsklare om noen måneder.