Med denne lille «AI-pinnen» skal Intel gjøre det enklere å lage smarte dingser

Smarte dingser blir stadig mer utbredt, og nå har Intel slått et lite slag for de som jobber med nettopp denne teknologien. Under Intel AI Devcon-konferansen i Kina forrige uke dro selskapet nemlig sløret av en kjekk liten pinne kalt Neural Compute Stick 2.

Neural Compute Stick 2, som altså er en USB-pinne, retter seg primært mot utviklere og skal gjøre jobben med å lage prototyper av smarte dingser mye mer effektivt og fleksibelt.

Utvikling og testing av AI-løsninger

Produktet byr, som navnet antyder, på det Intel kaller en «nevral nettverksakselerator » som skal legge til rette for enkel og kjapp utvikling og testing av AI-algoritmer- og applikasjoner.

Intel Corporation

Enheten er helt selvforsynt, som innebærer at den er uavhengig av Internett- og skytilgang og øvrig maskinvare, slik at alt kan gjøres sømløst og lokalt på PC-en.

Maskinvaremessig er det den nye generasjonen Movidius Myriad X VPU (vision processing unit) som utgjør hjertet i det nye produktet.

Mye bedre ytelse enn forrige generasjon

Dette er en 16-kjerners prosessor som spesialiserer seg på datasyn, og den nye generasjonen skal yte opptil åtte ganger bedre enn forrige generasjon, som ble lansert i fjor, når det gjelder bilde- og objektgjenkjenning.

Neural Compute Stick 2 har støtte for Googles maskinlæringsrammeverk TensorFlow, samt rammeverket Caffe. Den er kompatibel med Linux-distribusjonene Ubuntu og CentOS, i tillegg til Windows 10.

De ytre dimensjonene ligger på 72,5 mm x 27 mm x 14 mm. Produktet har en amerikansk pris på 100 dollar, cirka 800 kroner, og kan kjøpes fra en av Intels partnere, som også sender til Norge. Mer informasjon kan du finne på produktsiden.

