Med denne nøkkelen kan du gjøre iPhone og iPad mye sikrere

Yubico er en av de store aktørene innen fysiske sikkerhetsnøkler som skal gjøre PC-er og andre elektroniske enheter vesentlig sikrere. I forbindelse med CES-messen har selskapet nå kunngjort sin første nøkkel for Apple-folket.

Den nye YubiKey-nøkkelen kommer altså med Lightning-tilkobling, som betyr at du kan koble den til en iPhone eller iPad og bruke nøkkelen til autentisering av brukeren på disse enhetene.

Ikke tilgjengelig ennå

Produktet er et ledd i Yubicos Lightning-prosjekt, som ble kunngjort i august i fjor, hvor utviklere ble invitert til å arbeide med å få på plass flere alternativer når det gjelder autentisering i iOS-applikasjoner.

Dette arbeidet pågår ennå, så det er ennå en stund til sikkerhetsnøkkelen blir bredt anvendelig på Apples enheter, og nøkkelen er for ordens skyld heller ikke for salg riktig ennå.

Som Yubico skriver har Apple ennå ikke omfavnet støtte for NFC- og USB-grensesnittene fullt ut, som gjør Lighting-støtte altså desto mer nødvendig. De nye nøklene har for ordens skyld også USB C-kontakt, slik at man har to standarder på samme nøkkel.

YubiKey-nøklene fungerer ved at man plugger den inn i den aktuelle porten og skriver inn et brukernavn og en pinkode. Nettleseren kommuniserer direkte med YubiKey-nøkkelen i kryptert form, som verifiserer brukeren og gir tilgang til tjenesten man skal logge inn på.

Security Key NFC. Foto: Yubico

Kunngjorde også mer brukervennlig nøkkel

Nøklene er basert på den såkalte U2F-standarden (Universal 2nd Factor), som er utviklet av Fido-alliansen og som nå allerede har fått støtte av en rekke ulike tjenester på nettet.

Meningen er altså både å bli kvitt de brysomme passordene og legge til rette for mye høyere sikkerhet ved at for eksempel nettfisking-angrep blir mer eller mindre umulige å få til med løsningen.

I tillegg til de nye Lightning-nøklene kunngjorde Yubico for øvrig også en nye sikkerhetsnøkkel kalt Security Key NFC, som støtter autentisering via FIDO2/WabAuthn og U2F på PC-er og mobile enheter med NFC-støtte.

Denne nye nøkkelen er en forenklet og mer brukervennlig utgave av YubiKey 5-nøklene. Produktet er tilgjengelig nå til en pris på 27 dollar, og produsenten sender til Norge.

