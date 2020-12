Med familieoppsett kan du bruke Apple watch til å overvåke både barna og bestemor

Alle foreldres skrekk er at det skjer noe med barna. De er ikke der de skulle ha vært, så hvor er de hen? I slike situasjoner er man villig til å betale mye for å vite. Det finnes egne barneklokker som kan svare på det, men med det nye familieoppsettet som blir tilgjengelig på mandag 14. desember i telefoner med IOS 14.3, holder det med en Apple Watch SE med WatchOS 7.2. Det man trenger er en klokke med sim-kort og GPS, og de koster fra 3790 kroner. Nå kan Apple Watch bokstavelig talt påta seg rollen med å «watche», eller passe på.

Passer på treningen: Klokka kan gi beskjed om trening, men bare i form av aktive minutter. Foto: Apple

Da trenger ikke barnet noen egen Iphone. Oppsettet gjøres via en av foreldrenes telefoner, som må være en del av et familieabonnement. Når det er gjort og barnet bruker klokka, kan man se bilder, hvor barnet er på kartet og man kan kommunisere via telefon eller Facetime med lyd. Det er også mulig å sende og motta meldinger og e-poster eller å snakke ved hjelp av Walkietalkie.

Litt eldre barn, som er for unge til å ha egen telefon, kan bruke klokka til kalender og få påminnelser. De kan også bruke Bluetooth-headset og høre på musikk. Foreldrene kan sette restriksjoner på hva barna kan laste ned.

Varsler de foresatte

Det er mulig å sette opp telefonen slik at den gir varsel når barnet er kommet fram til f.eks. fotballtrening. Slikt er jo betryggende, men enda mer nyttig er det at man kan varsles om barnet ikke er kommet fram til bestemmelsesstedet innen en viss tid. Slikt kan være grunn til panikk, men da er det greit å kunne kommunisere via klokka.

Apple Watch brukt via familieoppsettet på denne måten kan også registrere aktivitet, men i stedet for å telle kalorier, teller den opp aktive minutter. Foreldrene kan skaffe seg oversikt over aktiviteten, men de må få tillatelse fra familiemedlemmet som bruker klokka.

Ikke forstyrr: Funksjonen Skoletid kobler fra mange apper og gir gult signal om at barnet skal konsentrere seg om skolearbeidet Foto: Apple

Styrer tidsbruk

Med en Apple Watch er det lett å fortape seg i apper. Det kan også styres. Med funksjonen skoletid, som vises som en gul sirkel på klokka, begrenses tilgangen slik at barna heller kan konsentrere seg om skolearbeidet.

Da kan ikke klokka brukes til å kommunisere fritt lenger. Det er foreldrene som setter opp hva som er skoletid. En liknende funksjon er skjermfri.

Også til eldre

Bestemor har falt: Eldre kan sende beskjeder til familie om de f. eks. faller. Foto: Apple

I den andre enden av aldersskalaen er de eldre som kan ha vanskeligheter med å bruke en mobil. De kan også få glede av funksjonaliteten i familieoppsettet, slik som sikkerheten i nødanrop (SOS) og lokalisering.

I første omgang vil familieoppsett bli tilgjengelig via Telia. Det er nødvendig med et familieabonnement fra Telia for å bruke tjenesten.