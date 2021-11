Med Windows 11 SE skal Microsoft utfordre Chrome OS

Tirsdag denne uken lanserte Microsoft en ny variant av Windows 11 som er spesielt beregnet for skoleverket. I praksis dreier det seg om en konkurrent til Googles Chrome OS. Sistnevnte, som benyttes av Chromebook-enheter fra en rekke PC-leverandører, har opplevd et kraftig oppsving under koronapandemien, hvor mange skoleelever har måttet følge undervisningen hjemmefra.

Men leveransetall fra forrige kvartal viser at etterspørselen etter Chomebooks er kraftig synkende. Dermed kommer Microsofts Chrome OS-utfordrer noe sent til festen.

Administrert via skyen

Windows 11 SE er den nye og undervisningsrettede versjonen av Windows 11. Microsoft markedsfører den som et enkelt og distraksjonsfritt miljø for studenter og IT-administratorer i skolen. De skal være sikrere å bruke, enkle å rulle ut og administrere, samt fungere hele skoledagen på grunn av forbedret batteritid. I tillegg kan operativsystemet kjøres på enklere maskinvare enn Windows 11, noe som kan redusere innkjøpskostnadene.

Bruk av enhetene vil derimot kreve en Microsoft 365 for Education-lisens. Dette gir tilgang til frakoblet bruk av Office-applikasjoner som Word, PowerPoint, Excel og OneNote, samt automatisk synkronisering av lokalt lagrede data med Microsoft Onedrive-tjeneste.

Det legges også vekt på webbaserte applikasjoner som i utgangspunktet kjøres i nettleseren Edge. Men Microsoft oppgir at det også vil være mulig å installere visse tredjepartsapplikasjoner, inkludert Chrome og Zoom.

Utrulling og fjernadministrasjon kan gjøres gjennom verktøyene Windows Autopilot og Intune for Education. Enhetene skal alltid være fullt oppdatert dersom de administreres via nettskyen. Dette skal skje i det stille og utenom undervisningstiden.

Billigste Surface

Den første enhetene med Windows 11 SE kommer fra Microsoft selv. Den heter Surface Laptop SE og har en startpris på 250 dollar, noe som gjør den til den billigste Surface-maskinen til nå. Microsoft har ikke oppgitt om den vil komme i salg i Norge. Foreløpig skal den selges i Canada, Japan, Storbritannia og USA.

Microsoft Surface Laptop SE er den første datamaskinen som leveres med Windows 11 SE. Foto: Microsoft

Den leveres med 11,6 tommers skjerm med 720p-kamera, Intel Celeron-prosessor, fire eller åtte gigabyte med minne og 64 eller 128 gigabyte med intern lagringsplass samt kommunikasjon via wifi og Bluetooth. Vekten er på en drøy kilo. Dette er overhodet ikke en maskin beregnet for de tunge oppgavene, men med en batteritid på opptil 16 timer ved typisk bruk, kan den brukes hele dagen.

Datamaskinen skal være enkel å reparere. Deler som skjerm, batteri, tastatur og hovedkort skal kunne skiftes ut på stedet av IT-administratorene ved skolen.

Også PC-produsenter som Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JP-IK, Lenovo og Positivo skal i løpet av det kommende året lansere Windows 11 SE-enheter, basert prosessorer fra AMD eller Intel.