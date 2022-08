Mener norske IT-konsulenter kan bli militære mål i krig: – De vil oppfattes som lovlige mål

Konsulentselskapene Capgemini, Accenture og Sopra Steria er nå i innspurten om Militær anvendelse av skytjenester-kontrakten verdt 16 milliarder. Det bekymrer NOF-lederen.

– Drift av IKT-systemer er såpass sentralt i krigføring i dag, at de vil oppfattes som lovlige mål, sier Torbjørn Bongo til Klassekampen.

Avisen har skrevet flere saker om saken de siste dagene. Digi.no har prøvd å få Bongo i tale, men vi har ikke lyktes med å oppnå kontakt med ham.

Organiserer 6000

NOF organiserer 6000 militære ansatte.

Bongo henviser til folkeretten, som sier at stridene parter har lov til å ødelegge infrastruktur som er viktig for motpartens krigsinnsats.

Forbundslederen og Arbeiderparti-politikeren mener dette gjør IT-konsulentene til lovlige mål.

Forbundsleder, Torbjørn Bongo, i NOF. Foto: Torgrim Halvari

Forsvaret planlegger en omfattende modernisering, og en stor del av omstruktureringen handler om å ta i bruk skytjenester. Derfor skal Forsvarsmateriell knytte til seg en strategisk partner på feltet.

Her kommer de tre konsulentselskapene inn i bildet.

Velger leverandør i 2023

I januar 2021 kunngjorde Forsvaret en konkurranse med et omfang på inntil hele 16 milliarder kroner.

Valget av leverandør skjer i første kvartal i 2023.

– Vi startet med en runde med krigsspill for å sette leverandørene inn i hva som kan være Forsvarets virkelighet, forklarte konstituert direktør, Ann Merete Ranum, for Mast i Forsvarsmateriell til Digi.no i mars.

NOF- leder Bongo sier til Klassekampen at om dataene til Forsvaret skal lagres i privateide datasentre, vil også de anses som lovlige mål. Dermed kan også data som eies av andre selskaper gå tapt om datasentrene angripes.

– IKT en sentral del av krigføring

Derfor er NOF bekymret for hva en slik tjenesteutsettingen vil gjøre med Norges stridsevne.

Mast (Militær Anvendelse av Skytjenester): Program for anvendelse av skyteknologi i Forsvaret, nå organisert som en felles programorganisasjon i Forsvarsmateriell sammen med program Mime.

Verdien av de totale leveransene i Mast er estimert til opp mot 16 milliarder kroner. Angitt verdi er basert på nåværende kostnadsbilde for en avtaleperiode på 10 år.

Programmet er organisert i to faser: En «transisjonsfase» (med utgangspunkt i utvikling, drift og vedlikehold av dagens systemer) og en «transformasjonsfase» (modernisering og endring). Kilde: Forsvarsmateriell

– Dette er ikke en tjeneste som er på siden av Forsvaret og som vi bare har behov for av og til. IKT-drift er en helt sentral del av enhver krigføring. Uten den stopper krigen, sier Torbjørn Bongo til Klassekampen.

Rød og SV er også bekymret for prosjektet. De mener regjeringen må stanse tjenesteutsettingen som er initiert av Solberg-regjeringen.

De to politiske partinen sier at staten og Forsvaret tar en enorm risiko om prosjektet gjennomføres som tiltenkt.

De mener det er viktig for rikets sikkerhet å holde driften av den kritiske IKT-infrastrukturen i Forsvarets egne hender.

SV og Rødt mener vikontrollenoss kontollen

– Det å privatisere, ikke bare lagring av Forsvarets data, men driften av IKT-tjenester, det er å gi fra seg kontrollen på livsviktig infrastruktur som vi trenger i krise og krig, sier stortingsrepresentant Ingrid Fiska i Sosialistisk venstreparti til Klassekampen.

Rødt og SV mener at om prosjektet gjennomføres som det er beskrevet, vil det være et klart løftebrudd fra regjeringens side. De mener at den sittende regjeringen har lovet velgerne, fagbevegelsen og forsvarssektoren at de skal stoppe privatiseringen.

Statssekretær Bent Joachim Bentzen (Sp) i Forsvarsdepartementet, sier at de er i gang med en kursendring av den store milliardkontrakten.

Ifølge ham er det naturlig at Forsvaret i hovedsak selv drifter kritiske sikkerhetssystemer. Allikevel mener han det er nyttig at den teknologiske utviklingen skjer i det private markedet.

Hva endringene konkret går ut på, ønsker ikke statssekretæren fra Senterpartiet å utdype til Klassekampen.