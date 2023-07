Metas nye Twitter-konkurrent Threads stuper i popularitet

Metas nye Twitter-rival Threads hadde, kanskje som ventet, en enormt kraftig økning i antallet brukere umiddelbart etter lanseringen – med 100 millioner nye brukerkontoer åpnet etter bare få dager.

Hvor mange som faktisk bruker appen er et annet spørsmål, og nå viser det seg at Threads-populariteten har falt dramatisk siden oppstarten. Det rapporterer blant andre avisen The Guardian.

Har falt med 75 prosent

Tall utarbeidet av analysebyrået Similarweb viser at Threads på Android-plattformen nådde en topp på 49 millioner daglige, aktive brukere den 7. juli. Allerede den 23. juli hadde tallet imidlertid dalt til bare 12,6 millioner, et fall på cirka 75 prosent.

Sensor Tower, et annet analysebyrå, kom frem til tilsvarende tall – en nedgang på rundt 70 prosent i antallet brukere siden 7. juli – som Wall Street Journal rapporterte.

Samtidig har også tiden som folk bruker på plattformen gått drastisk ned. Globalt tilbragte Threads-brukere rundt 13 minutter med appen daglig den 7. juli, men forrige uke hadde dette tallet falt til rundt tre minutter. Tallene for Android-brukere i USA lå på henholdsvis 21 minutter den 7. juli, og fem minutter forrige uke.

Til sammenligning har Twitter-bruken ligget svært stabilt i den samme perioden, med rundt 25 minutter daglig for brukere på Android-plattformen globalt. Antallet Twitter-brukere har også vært mer eller mindre uberørt av Threads-lanseringen, og har ligget på cirka 112 millioner daglige, aktive brukere på Android-plattformen globalt.

Threads hadde en rask stigning og nedgang, mens Twitter har ligget svært stabilt i antallet brukere. Foto: Similarweb

Ingen trussel ennå

Til tross for at Threads så ut til å bli en reell utfordrer til Twitter rett etter lanseringen, ser det med andre ord til at den nye Meta-appen ennå har et godt stykke igjen før den for alvor puster Twitter i nakken.

– De fleste av de som fremdeles bruker Twitter regelmessig vil fortsette å gjøre det i omtrent samme grad som før, sa talsperson for Similarweb, David Carr, i en kommentar gjengitt av The Guardian.

Også andre konkurrenter som Reddit og Pinterest har ligget stabilt når det gjelder antallet brukere siden lanseringen av Threads.

Ifølge Similarweb gikk trafikken til Twitter.com ned med rundt 10 prosent forrige uke sammenlignet med uken før, men byrået peker på at Facebook-com hadde en tilsvarende nedgang i den samme perioden.

Om man sammenligner med samme tidspunkt i fjor gikk trafikken til Twitter.com ned med 9,4 prosent. Similarweb sier dette trolig har mer å gjøre med en generell nedgang i populariteten til sosiale medier, enn Elon Musks overtakelse og nylige omdøpelse av tjenesten.