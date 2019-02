Microsoft advarer mot Internet Explorer og vil ikke at du skal kjøpe Office 2019

Det er ikke ofte en hører en leverandør fraråder kundene å kjøpe eller bruke enkelte av leverandørens produkter, men dette har Microsoft gjort ved to anledninger den siste uken.

Chris Jackson, Microsofts globale sjef for kybersikkerhet, kom denne uken med et blogginnlegg hvor han mer enn antyder at Internet Explorer ikke lenger kan regnes som en nettleser.

Ikke for vanlig bruk

– Det er en kompatibilitetsløsning. Vi støtter ikke nye webstandarder med den, og mens mange nettsteder fungerer fin, tester de fleste utviklere ikke med Internet Explorer i dag. De tester på moderne nettlesere, skriver Jackson.

Den eneste grunnen til at Internet Explorer fortsatt tilbys, er for at virksomheter med gamle og IE-tilpassede fagsystemer fortsatt skal kunne bruke disse. Til alt annet bør man bruke en moderne nettleser, som ikke bare støtte moderne webstandarder, men som i mange tilfeller også er betydelig sikrere.

Teknisk gjeld

I blogginnlegget skriver Jackson at selskapet siden 2014 ikke lenger har ønsket å følge den stien selskapet startet på i 2001, med IE6, hvor det var enklere å få vist sider på gamlemåte (som IE5) enn i den mer moderne standardmodusen.

I IE 11 med Enterprise Mode må kompatibilitetsmodus aktiveres for hvert av de nettstedene som har behov for dette.

– Dersom vi hadde fortsatt med vår tidligere tilnærming, ville du ende opp i et scenario hvor du, ved å optimalisere for de tingene du har, vil ende opp med ikke kunne bruke de nye applikasjonene etter hvert som de gis ut. Etter hvert som nye apper kommer med økt frekvens, ønsker vi å hjelpe deg med å unngå å gå glipp av en progressivt større del av weben, avslutter Jackson.

Han har ingen anbefalinger om hvilken nettleser disse kundene bør bruke i stedet for IE, utover at de bør bruke den som best dekker deres behov.

Ikke prioritert: Norges kulturarv har lagt inn sperre mot Internet Explorer

Office 2019

Internet Explorer er gammel moro, og det er på sett også vis helt nye Office 2019 også, i alle fall sett med Microsofts øye.

I videoen nedenfor, som er en reklamefilm og først ble omtalt av TechCrunch, gjør Microsoft i praksis narr av brukere som velger Office 2019 framfor Office 365.

Office 2019 er programvare av den gode gamle sorten, som kundene kan kjøpe én gang og bruke så lenge de syns det er trygt, mens Office 365 – som Microsoft anbefaler i stedet – er en abonnementstjenester som man jevnlig må betale en avgift for å bruke, men som til gjengjeld oppdateres kontinuerlig. I tillegg er det en rekke nettskybaserte tjenester inkludert i Office 365, som ikke er inkludert i Office 2019.

For Microsoft er det over tid mest å tjene på at kundene betaler abonnementsavgift månedlig eller årlig for å bruke Office 365, framfor at de betaler et betydelig større engangsbeløpet for Office 2019, som de kanskje vil bruke i 6-7 år før de kjøper en ny versjon.

