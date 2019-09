Microsoft åpnet utstillingsvindu for egen teknologi i Oslo

Mandag åpnet Microsoft Norge sitt teknologisenter i sitt nye kontorbygg i Bjørvika i Oslo.

Dette er teknologigigantens 41. senter i sitt slag i verden, og det første og eneste i Norge. Teknologisenteret skal fungere som et utstillingsvindu for Microsofts og partnernes teknologi, og hjelpe kunder og partnere å nå sine mål for digitalisering og gi dem nye idéer.

Kunder og partnere vil inviteres inn til idésesjoner, strategisesjoner, inspirasjonsdager, workshops, hackathons og «rapid prototyping» (hurtig modellframstilling) som kan gå over flere uker.

Senteret er utformet etter en modell fra Microsofts tilsvarende sentre globalt.

Vil vise frem mulighetsbildet

Ifølge Kristian Heim, senterdirektør og tidligere sjef for teknisk salg i Microsoft Norge, ønsker Microsoft ønsker å ta del i digitaliseringen av Norge og merker stigende interesse fra både private offentlige virksomheter.

Salg av programvareløsninger kan imidlertid lett bli abstrakt for mange, påpeker direktøren, og mener senteret gjør det lettere for Microsoft å gi folk håndfaste eksempler på hva digitaliseringen kan gi dem.

(saken fortsetter under bildet)

Senterdirektør Kristian Heim, Microsoft Norge. Foto: Heidi Sævold

– Da vi fikk vite at vi skulle få et nytt bygg, fant vi ut at dette var muligheten vi hadde til å gjøre noe annerledes, sa Heim.

– Tilpasser oss hver enkelt kunde

Microsoft Norge flyttet inn i nytt kontor i Bjørvika i mai, som nå huser 600 ansatte.

Senteret, som ligger i byggets andre etasje, inneholder ulike samhandlingsrom og stasjoner med utstyr som demonstrerer løsninger og prosjekter Microsoft eller partnerne er en del av.

– Vi tilpasser hvert engasjement mot den industrien til den kunden som er på besøk. Målet er å vise frem mulighetsbildet og inspirere dem.

Kjøres gjennom scenarier

Under åpningen er en rekke prosjekter utstilt på senteret.

Blant stasjonene et scenario som kundene kjøres gjennom — en såkalt «connected factory»: En gammeldags analog motor er koblet opp i skyen ved hjelp av noen sensorer og enkel elektronikk, som sender et alarmsignal inn i et ERP eller CRM-system dersom motoren overskrider en terskelverdi for temperatur eller vibrering. Systemet lager en agentordre som sender en person ut på stedet. Personen får hjelp til å fikse motoren ved hjelp av en videosamtale i Microsoft Teams med en person på ekspertsenteret.

Esmart Systems viste frem sin løsning for å finne feil på høyspentmaster ved hjelp av droner. Foto: Heidi Sævold

Fra taket henger det en drone som demonstrerer et system fra Microsoft-partneren Esmart Systems, som har utviklet et maskinlæringssystem som gjenkjenner feilkilder på høyspentmaster og ledninger ved hjelp av dronebilder (bildet).

Microsoft har også et dedikert område for sine ulike skjermenheter, inkludert selskapets nye Surface Hub-enhet som kombinerer tegnetavle og samhandlingsverktøy med Microsoft Office 365.

Et annet sted i lokalet demonstreres en cockpit fra Norwegian, som bruker Microsofts teknologi i sin «Electronic Flight Bag»-løsning.

Blikksporing og VR

Senteret har også et eget hjørne for utvidet virkelighet (VR/AR/MR), der oppstartsbedriften Holocap blant annet viste frem bruk av virtuell virkelighet i traumebehandling.

Og ifølge sentersjefen var en gruppe lærere på besøk forrige uke, og fikk demonstrert blikksporingsteknologi fra Lexplore, en annen Microsoft-partner i startup-fasen som analyserer barns lesemønstre.

På tidspunktet for den offisielle åpningen har senteret har allerede hatt arrangementer i to uker, og ifølge sentersjefen er både september og oktober nå fullbooket.

(saken fortsetter under bildet)

En av veggene på Microsofts nye teknologisenter i Bjørvika er en ikke-teknologisk skildring av en digitale tvilling — et slags speil der man ser en uklar skisse av seg selv. Bildet viser speilbildet av taklampene i senteret. Foto: Heidi Sævold

Ansatte samlet på ett sted

Administrerende direktør Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft Norge var tilstede og presenterte senteret sammen med sentersjef Kristian Heim. Hun åpnet med at 2019 har vært et svært aktivt år for selskapet med mange nye kunder, partnere og prosjekter i Norge.

Flyttingen til Bjørvika innebar at utviklergruppen fra tidligere Fast Search and Transfer, som Microsoft kjøpte opp i 2008, for første gang ble samlet på ett sted med resten av Microsoft Norge.

– Da vi kjøpte Fast Search and Transfer bestod de av 130-150 utviklere. I dag har vi klart å mer enn doble denne utviklergruppen, og nå sitter de i dette huset og gjør noe av det mest strategiske arbeidet med det vi kaller «The Graph», sa Lein-Mathiesen.



Microsoft Graph er en global utviklerplattform der data fra brukeres aktivitet i blant annet Office 365 analyseres ved hjelp av kunstig intelligens og sendes som innsikt tilbake til virksomhetene som bruker dem.