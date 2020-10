Microsoft avduket både en billigere Surface-PC og en forbedret ARM-variant

Microsoft utvidet i dag selskapets Surface-serie med datamaskiner med én helt ny og én forbedret modell.

Den helt nye heter Microsoft Surface Laptop Go. Dette skal være både den letteste og billigste Surface-maskinen til nå. Den veier 1110 gram og har en startpris på 549 dollar. Norsk pris er i skrivende stund ikke klar.

Enkelte Surface Laptop Go-utgaver har fingeravtrykkleser innebygd i på-knappen. Foto: Microsoft

Maskinen leveres med en 12,4 tommers berøringsskjerm med et bredde/høyde-forhold på 3:2 (1536 x 1014 piksler). Dette gir god plass til både tastatur og pekeflate på 11,5 x 76,7 millimeter. Microsoft skryter at maskinen skal tilby en veldig god tastaturopplevelse, blant annet med 1,3 millimeters vandring på tastene.

En 720p kamera er standardutstyr. Det samme er støtte for 802.11-basert wifi (Wifi 6). Maskinen leveres med én USB-A-port, én USB-C-port, samt 3,5 millimeter lydutgang og en Surface Connect-port.

Lokket til PC-en er i aluminium, mens underdelen er lagd av et komposittmateriale som blant annet består av glassfiber og resirkulert plast.

Prosessoren i samtlige utgaver er en 10. generasjons Intel Core i5-1035G1.

Innsparinger

For å holde prisen nede, er maskinen ganske beskjedent utstyrt når det gjelder systemminne og lagringsplass.

Den billigste utgaven har kun 4 gigabyte med systemminne og 64 gigabyte eMMC-basert lagringsplass. Den mangler også den integrert fingeravtrykkleseren som de dyrere utgavene har i på-knappen. De dyrere utgavene er utstyrt med 8 gigabyte RAM og 128 eller 256 gigabyte SSD.

Microsoft er ikke helt entydige om det, men trolig kan systemminnet i enhetene utvides til 16 gigabyte.

Det loves 13 timers batteritid ved typisk bruk av Surface Laptop Go. Batteriet skal kunne lades til 80 prosent effekt på en drøy time.

Oppdatert ARM-versjon

Den andre laptopen Microsoft avduket i dag, er en fornyet versjon av fjorårets ARM-baserte Surface Pro X. Samtlige utgaver av denne er basert på Microsoft ARM-baserte SQ-prosessor, men i de dyreste modellene sitter det en ny utgave, SQ2. Prosessoren er delvis basert på teknologi fra Qualcomm, inkludert grafikkprosessoren Adreno 690.

Surface Pro X er som tidligere todelt, med et avtagbart tastatur. Uten tastaturet veier maskinen 774 gram. Da har den en 13 tommers berøringsskjerm, også denne med 3:2 bredde/høyde-forhold, men med en langt høyere oppløsning (2880 x 1920 piksler) enn den nye lillebroren. Kabinettet er i anodisert aluminium.

Maskinen er utstyrt med to USB-C 3.2 Gen 2-porter og én Surface Connect-port.

Den ARM-baserte systembrikken Microsoft SQ2. Illustrasjonsfoto: Microsoft

Surface Pro X støtter av en eller annen grunn ikke Wifi 6, men bare 802.11ac (Wifi 5). I tillegg har den støtte for Bluetooth 5.0 og Gigabit LTE (4G) med nanosim-kort eller eSim. Maskinen har også støtte for navigasjonssystemene GPS og GLONASS, og leveres med et lite utvalg av andre typer sensorer.

Maskinen har kameraer både foran og bak, med oppløsning på henholdsvis 5 og 10 megapiksler. Frontkameraet støtter video med 1080p-oppløsning, mens hovedkameraet støter 4K-video.

I tillegg til prosessorvariantene SQ1 og SQ2, kan brukerne velge mellom utskiftbar SSD i ulike størrelser (128, 256 eller 512 gigabyte), og 8 eller 16 gigabyte med RAM. Den enklest utstyrte utgaven koster 999 dollar i USA. Norsk pris er i skrivende stund ikke klar.

Maskinen leveres med en Surface Pen. Batteritid ved typisk bruk skal være opptil 15 timer.

Saken fortsetter under bildet.

Den nye utgaven av Surface Pro X har forlenget batteritid og kan leveres med prosessorer Microsoft SQ2. Pennen kan legges i et eget rom i tastaturet, hvor den blir oppladet trådløst. Foto: Microsoft

Begrensninger i applikasjonsutvalget

Det er Windows 10 Home on ARM som er operativsystemet i denne maskinen. Det er viktig å være klar over at dette begrenser utvalget av applikasjoner som kan kjøres på enhet. Windows 10 Home on ARM støtter mange av appene som er tilgjengelige via Windows Store (UWP –Universal Windows Platform). I tillegg kan tradisjonelle, 32-bits Windows-applikasjoner kjøres i Windows 10 Home on ARM. Det som foreløpig ikke fungerer, er 64-bits Windows-applikasjoner av den tradisjonelle typen. Flere detaljer om dette finnes på denne siden.

I går kom Microsoft med et blogginnlegg hvor selskapet blant annet forteller at Windows 10 on Arm jobber med å få på plass emulering av x64-baserte baserte Windows-applikasjoner. Mye tyder på at dette vil være inkludert i den store oppdateringen av operativsystemet som kommer våren 2021.

Blant Microsofts egen programvare som er eller snart vil bli tilgjengelig i ARM-optimaliserte utgaver, er nettleseren Edge, samarbeidsverktøyet Teams, Visual Studio Code, samt flere av Microsoft 365-applikasjonene.

De to nye Surface-enhetene skal komme i salg den 13. oktober.