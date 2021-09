Mer krutt: Dette er den nye utgaven av Microsofts brettbare Android-mobil

For ganske nøyaktig to år siden overrasket Microsoft publikum ved å dra en brettbar Android-mobil opp av hatten. På en lanseringstilstelning nylig presenterte Microsoft oppfølgeren Surface Duo 2, og den har en del vesentlige oppgraderinger.

Som forgjengeren er Surface Duo 2 altså en Android-basert mobiltelefon med to skjermer og et sammenleggbart design.

Større skjem og langt bedre kamera

Blant de fremtredende nyhetene denne gangen er at skjermdimensjonene har vokst. Individuelt måler de to skjermene nå 5,8 tommer, og i utfoldet tilstand måler skjermflaten totalt 8,3 tommer. Forgjengeren opererte til sammenligning med 5,6 og 8,1 tommer.

Kameraet har fått seg en markant oppgradering. Surface Duo 2 skilter med en trippel løsning bestående av et vidvinkelkamera på 12 megapiksler, et telefotokamera på 12 megapiksler med 2x optisk zoom og et ultravidvinkelkamera på 16 megapiksler. Det er også et frontkamera på 12 megapiksler.

Minne og lagringsplass har også blitt jekket opp et hakk. Microsofts nye mobil kan utstyres med opptil 512 GB intern lagringsplass, i tillegg til de to andre alternativene på 128 GB og 256 GB man også finner på forgjengeren. Minnet ligger nå på 8 GB, opp fra 6 GB.

Microsoft Surface Duo 2. Foto: Microsoft

Snapdragon 888

Ikke overraskende har mobilen også en sterkere prosessor i form av Qualcomms Snapdragon 888-brikke, som har innebygget 5G-modem.

Ellers er batterikapasiteten litt større enn sist, men batteritiden er ifølge Microsoft omtrent den samme som på den første Surface Duo-utgaven. Produsenten lover opptil 15,5 timer med lokal videoavspilling og opptil 28 timer med taletid på én oppladning.

Som før byr mobilen på diverse multitasking-egenskaper, som muligheten til å kjøre flere Android-apper parallelt på hver sin skjerm og «dra-og-slipp»-funksjonalitet på tvers av skjermene. Noen apper med støtte vil også automatisk legge seg over begge skjermene samtidig.

Mobilen er også integrert mot Microsoft 365 og Microsoft Teams.

Flere detaljer kan du finne på Microsofts produktside for Surface Duo 2. Norsk pris og lansering er foreløpig ikke kjent, men i USA skal mobilen slippes på markedet 21. oktober til en startpris på 1500 dollar – cirka 13.000 kroner.