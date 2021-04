Microsofts nye laptop byr på mye mer krutt og skikkelig lang batteritid

Microsoft kastet seg inn i laptop-markedet i 2017 med Surface Laptop, og klarte med den å sette seg i respekt på det sterkt konkurransepregede markedet. Nå har selskapet avduket den fjerde generasjonen av de bærbare PC-ene sine.

Surface Laptop 4 har mye til felles med forgjengerne når det gjelder den estetiske delen, men under panseret har det naturlig nok skjedd et og annet.

Ordentlig lang batteritid

Først og fremst er det verdt å merke seg at maskinene har vesentlig lengre batteritid enn tidligere. Microsoft selv hevder at brukere kan vente seg en batteritid på opptil 19 timer for 13,5-tommeren og opptil 17,5 timer for 15-tommeren, som begge er høyst respektable tall.

Nøyaktig hva man kan vente seg i praksis vil selvsagt variere. I vår test av forgjengeren Surface Laptop 3 bemerket vi imidlertid at vår egen batteritest med PCMark 10 endte opp med omtrent samme resultat som Microsoft oppga – som var 11,5 timer for 13,5-tommeren.

Microsoft opplyser at batteritestingen av Surface Laptop 4-modellene besto av full batteriutlading med en blanding av aktiv bruk – som inkluderte en nettlesertest og en produktivitetstest – og moderne ventemodus. Alle innstillinger var satt til standard.

Batteritiden ligger ifølge Microsoft litt lavere om man velger en AMD-basert konfigurasjon.

Mye mer kraft

På innsiden finner vi mer muskler enn før, og Microsoft skryter av at Surface Laptop 4 er opptil 70 prosent raskere enn forgjengeren. Både 13,5-tommeren og 15-tommeren kan utstyres med en ellevte generasjon Intel Core i7-1185G7-prosessor, og denne gangen kan man velge helt opptil 32 GB minne og en SSD på opptil 1 TB.

Om man foretrekker AMD kan 13,5-tommeren utstyres med en Ryzen 5 4680U Mobile-prosessor, mens 15-tommeren kan leveres med en Ryzen 7 4980U Mobile-brikke.

I likhet med forgjengeren er skjermen på begge modellene en 10-punkt berøringsskjerm, og oppløsningen er også den samme som før – 2256 x 1504 piksler på 13,5-tommeren og 2496 x 1664 piksler på 15-tommeren.

Surface Laptop 4 blir tilgjengelig for bestilling i Norge fra og med 14. april, og selve salget starter den 26. april. Startprisen ligger på 12 995 kroner for 13,5-tommeren og 16 995 kroner for 15-tommeren.