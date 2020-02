Microsoft bekrefter: Ny sikkerhetsoppdatering til Windows 10 fører til låste PC-er

En ny sikkerhetsoppdatering som ble sluppet til Windows 10 forrige uke er nå blitt trukket av Microsoft, rapporterer blant andre ZDNet.

Brukere har meldt om flere problemer etter å ha installert den nye KB4524244-oppdateringen, som ble tilgjengelig den 11. februar. Som et resultat melder Microsoft nå på støttesidene sine at oppdateringen er fjernet.

Låste PC-er

Meldingene fra brukere på blant annet Microsofts eget forum og Reddit går blant annet ut på at PC-en låser seg under installasjonen av oppdateringen og at det kreves en hard omstart for å starte PC-en på nytt.

En del melder at installasjonen henger seg opp når prosessen nesten er ferdig, på 94 eller 99 prosent. Andre rapporterer at de klarer å installere oppdateringen, men at maskinen deretter henger seg opp etter omstart. Flere møtes med 0x800f0922-feilkoden – en kode relatert til feil med oppdateringer med ukjent årsak.

Microsoft la ut en melding på Twitter hvor de anbefalte brukere å laste ned oppdateringen manuelt, men dette skal ikke ha hjulpet nevneverdig.

Anbefaler avinstallasjon

Etter å ha etterforsket saken fjernet Microsoft altså KB4524244-oppdateringen. Selskapet skriver på støttesiden at oppdateringen har et problem som kan føre til at "reset this PC»funksjonen ikke fungerer, at man starter opp i gjenopprettingsmodus med ulike alternativer på skjermen.

Alternativt starter man PC-en på nytt til vanlig desktop-modus, men møter en feilmelding som sier at Windows møtte på problemer med resetting av PC-en.

Microsoft sier at man ikke trenger å foreta seg noe dersom man har installert oppdateringen og ikke opplever problemer. Dersom man opplever problemer anbefales det å avinstallere oppdateringen, noe som kan gjøres ved å gå inn på Windows Update og «se oppdateringshistorikk» i innstillingene.