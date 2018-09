Microsoft forlenger levetiden til Windows 7 – for noen

Den 14. januar 2020 kommer Microsoft til å legge ned den utvidede støtten for Windows 7, noe som innebærer at selskapet etter denne datoen ikke kommer til å utgi sikkerhetsoppdateringer til operativsystemet.

Dette vil berøre mange brukere, for mye tyder på at Windows 7 fortsatt brukes av svært mange pc-brukere. Uten ferske sikkerhetsoppdateringer vil operativsystemet raskt kunne utnyttes av ondsinnede, i alle fall på enheter som er tilknyttet et nettverk.

Den nevnte datoen har vært kjent i årevis, så egentlig bør den ikke komme som noen overraskelse på noen. Mange vil nok likevel få seg en overraskelse når datoen nærmer seg og pc-en begynner å varsle at den snart ikke lenger er trygg å bruke.

Mer tid

For noen vil det likevel være mulig å kjøpe seg mer tid. Microsoft kunngjorde i går at volumlisenskunder med Windows 7 Professional og Windows 7 Enterprise kan betale for det som kalles for Windows 7 Extended Security Updates.

Microsoft skal tilby dette fram til utgangen av 2023, til kunder som ennå ikke er i stand til å oppgradere til en nyere Windows-versjon.

Nøyaktig hvor mye ordningen vil koste, har ikke Microsoft oppgitt. Men selskapet skriver at ordningen vil selges som et separat abonnement til hver pc-er, og at prisen vil øke for hvert år.

Microsoft lover for øvrig at kunder som kjøper Windows 7 Extended Security Updates vil kunne fortsette å bruke Office 365 ProPlus på disse pc-ene ut januar 2023.

Ikke første gang

Det at Microsoft tilbyr sikkerhetsoppdateringer mot betaling til eldre Windows-versjoner, er ikke noe nytt. Også til blant annet Windows XP fantes det en tilsvarende ordning, men også mer uoffisielle muligheter.

Faktisk kom Microsoft med enkelte offisielle sikkerhetsoppdateringer til Windows XP så sent som i fjor sommer, mer enn tre år etter at den formelle supporttiden utløp. Disse sikkerhetsoppdateringene satte en stopper for flere effektive angrepsvåpen som var blitt lekket fra arsenalet til NSA.

