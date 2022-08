Den nye meningsmålingsappen «Polls» erstatter Microsoft Forms i Teams-programmet, skriver ZDNet.

Tidligere har man måttet legge til Forms som en egen fane i Teams-møter, nå har Microsoft flyttet meningsmålingsfunksjonaliteten over til møte-fanen og endret navn til «Polls». Du må fortsatt legge til applikasjonen på forhånd.

Appen er stort sett lik som den gamle Forms appen til Teams, men Microsoft legger til noe ny funksjonalitet. Appen viser nå resultater etter du har stemt i stedet for å vise alternativene slik Forms gjorde tidligere. Det gjør at den som har opprettet meningsmålingen kan lettere se utviklingen i stemmene underveis. Microsoft har også lagt til stjerne-stemming der brukere kan rangere alternativene fra en til fem stjerner.

Den nye Polls-applikasjonen erstatter ikke Forms helt. Spørreskjemaprogrammet til Microsoft vil fortsatt eksistere parallelt med meningsmålingsprogrammet, men vil nå være kun et spørreskjemaprogram på lik linje med Google Forms.

Ved siden av oppdateringene til Polls i Teams har selskapet nå også lagt inn mulighet for å justere størrelsen på iPad-applikasjonen til Teams, slik at du kan endre retning eller skjermmodus. Samt lagt inn en integrering med Linkedin slik at brukere kan se profilen rett fra møterommet.